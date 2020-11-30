Почему сейчас люди предпочитают выбирать машинную штукатурку вместо обычной

машинная штукатурка в КиевеПорой клиент делает заказ на строительные работы и устанавливает очень сжатые сроки.

И строителям часто приходится отказываться от заказа, ведь бюджет не всегда позволяет привлечь необходимое количество рабочих.

Но есть выход из этого положения – современные технологии, которые позволяют выполнять большие объемы работ в течение короткого периода времени. Например, машинная штукатурка в Киеве http://plastering.kiev.ua выполняется методом, когда используется смесь на основе гипса и цемента.

Какие же преимущества машинной штукатурки

Преимущества следующие:

  1. Работа выполняется очень быстро. Даже небольшой агрегат позволит обработать около 1,2 кубометра за 60 минут. Главное – своевременно выравнивать стену.
  2. Для выполнения работ не потребуется большое количество людей. Получится сэкономить.
  3. Справиться с машинной штукатуркой сможет человек с базовыми навыками. Ему не обязательно иметь высокий уровень квалификации.
  4. Смесь наносится равномерно. В результате качество штукатурки будет хорошим, это облегчит дальнейшие работы.
  5. Гипс очень легкий материал. Благодаря этому можно увеличить слой штукатурки.
  6. В отличие от цементного раствора, на котором регулярно появляются небольшие трещины, гипсовое покрытие меньше поддается дефектам.
  7. Человеку не придется делать шпаклевку, поскольку поверхность получится очень гладкой и ровной. Преимущество машинной штукатурки в том, что приступить к отделке можно через 1-2 суток.
  8. Гипс позволит контролировать уровень влажности в помещении. Излишки влаги будут впитываться в штукатурку, а если в комнате станет сухо, вода выйдет обратно. Так получится создать комфортный микроклимат.
  9. Гипс обладает хорошими теплоизоляционными качествами. А сейчас это очень актуально, ведь отопление стоит недешево.
  10. Штукатурка также обладает звукоизоляционными качествами. Теперь шумные соседи не будут мешать отдохнуть.
  11. Доступная стоимость услуги.

Недостатки машинной штукатурки

Существует 2 недостатка машинной штукатурки:

  • Гипс может испортиться от влаги. Если в помещении высокий уровень влажности, следует использовать другой материал. К примеру, для санузла гипс не подойдет, поскольку там всегда влажно.
  • Перепады температур тоже портят материал.

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что современные технологии действительно облегчают жизнь не только рабочим, но и людям, которые заказывают услуги. Работникам больше не придется тратить много времени и сил на отделку, обычные люди же экономят на стоимости.

Информация — 30. 11. 2020

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