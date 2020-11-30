Почему сейчас люди предпочитают выбирать машинную штукатурку вместо обычной

Порой клиент делает заказ на строительные работы и устанавливает очень сжатые сроки.

И строителям часто приходится отказываться от заказа, ведь бюджет не всегда позволяет привлечь необходимое количество рабочих.

Но есть выход из этого положения – современные технологии, которые позволяют выполнять большие объемы работ в течение короткого периода времени. Например, машинная штукатурка в Киеве http://plastering.kiev.ua выполняется методом, когда используется смесь на основе гипса и цемента.

Какие же преимущества машинной штукатурки

Преимущества следующие:

Работа выполняется очень быстро. Даже небольшой агрегат позволит обработать около 1,2 кубометра за 60 минут. Главное – своевременно выравнивать стену. Для выполнения работ не потребуется большое количество людей. Получится сэкономить. Справиться с машинной штукатуркой сможет человек с базовыми навыками. Ему не обязательно иметь высокий уровень квалификации. Смесь наносится равномерно. В результате качество штукатурки будет хорошим, это облегчит дальнейшие работы. Гипс очень легкий материал. Благодаря этому можно увеличить слой штукатурки. В отличие от цементного раствора, на котором регулярно появляются небольшие трещины, гипсовое покрытие меньше поддается дефектам. Человеку не придется делать шпаклевку, поскольку поверхность получится очень гладкой и ровной. Преимущество машинной штукатурки в том, что приступить к отделке можно через 1-2 суток. Гипс позволит контролировать уровень влажности в помещении. Излишки влаги будут впитываться в штукатурку, а если в комнате станет сухо, вода выйдет обратно. Так получится создать комфортный микроклимат. Гипс обладает хорошими теплоизоляционными качествами. А сейчас это очень актуально, ведь отопление стоит недешево. Штукатурка также обладает звукоизоляционными качествами. Теперь шумные соседи не будут мешать отдохнуть. Доступная стоимость услуги.

Недостатки машинной штукатурки

Существует 2 недостатка машинной штукатурки:

Гипс может испортиться от влаги. Если в помещении высокий уровень влажности, следует использовать другой материал. К примеру, для санузла гипс не подойдет, поскольку там всегда влажно.

Перепады температур тоже портят материал.

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что современные технологии действительно облегчают жизнь не только рабочим, но и людям, которые заказывают услуги. Работникам больше не придется тратить много времени и сил на отделку, обычные люди же экономят на стоимости.