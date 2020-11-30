Почему сейчас люди предпочитают выбирать машинную штукатурку вместо обычной

Порой клиент делает заказ на строительные работы и устанавливает очень сжатые сроки.
И строителям часто приходится отказываться от заказа, ведь бюджет не всегда позволяет привлечь необходимое количество рабочих.
Но есть выход из этого положения – современные технологии, которые позволяют выполнять большие объемы работ в течение короткого периода времени. Например, машинная штукатурка в Киеве http://plastering.kiev.ua выполняется методом, когда используется смесь на основе гипса и цемента.
Какие же преимущества машинной штукатурки
Преимущества следующие:
- Работа выполняется очень быстро. Даже небольшой агрегат позволит обработать около 1,2 кубометра за 60 минут. Главное – своевременно выравнивать стену.
- Для выполнения работ не потребуется большое количество людей. Получится сэкономить.
- Справиться с машинной штукатуркой сможет человек с базовыми навыками. Ему не обязательно иметь высокий уровень квалификации.
- Смесь наносится равномерно. В результате качество штукатурки будет хорошим, это облегчит дальнейшие работы.
- Гипс очень легкий материал. Благодаря этому можно увеличить слой штукатурки.
- В отличие от цементного раствора, на котором регулярно появляются небольшие трещины, гипсовое покрытие меньше поддается дефектам.
- Человеку не придется делать шпаклевку, поскольку поверхность получится очень гладкой и ровной. Преимущество машинной штукатурки в том, что приступить к отделке можно через 1-2 суток.
- Гипс позволит контролировать уровень влажности в помещении. Излишки влаги будут впитываться в штукатурку, а если в комнате станет сухо, вода выйдет обратно. Так получится создать комфортный микроклимат.
- Гипс обладает хорошими теплоизоляционными качествами. А сейчас это очень актуально, ведь отопление стоит недешево.
- Штукатурка также обладает звукоизоляционными качествами. Теперь шумные соседи не будут мешать отдохнуть.
- Доступная стоимость услуги.
Недостатки машинной штукатурки
Существует 2 недостатка машинной штукатурки:
- Гипс может испортиться от влаги. Если в помещении высокий уровень влажности, следует использовать другой материал. К примеру, для санузла гипс не подойдет, поскольку там всегда влажно.
- Перепады температур тоже портят материал.
Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что современные технологии действительно облегчают жизнь не только рабочим, но и людям, которые заказывают услуги. Работникам больше не придется тратить много времени и сил на отделку, обычные люди же экономят на стоимости.