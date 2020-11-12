Почему стоит доверять уборку после стройки клининговым компаниям

Уборка помещений после ремонта – одна из самых востребованных услуг среди населения и даже предприятий.
В процессе очистки помещения специалисты клиринговой компании избавляются от пыли, мусора, частей мебели, также моют стены и пол.
Почему выбирают профессионалов
Порой люди пытаются осуществить уборку самостоятельно. Но уборка квартир после ремонта от Cleaning-Services, сэкономит не только время и силы, но деньги. Ведь купить моющее средства самостоятельно очень накладно, да и после ремонта помещению нужна специальная дезинфекция, которую можно выполнять только при наличии специального снаряжения.
У работников клининговых компаний всегда есть снаряжение и материалы для качественной уборки. Обычно чистка помещения включает следующие этапы:
Сбор и вывоз мусора.
Удаление грязи.
Дезинфекция и мытье всех поверхностей.
Удаление пятен.
Чистка мебели.
Мытье батарей, люстр и окон.
Сантехнические услуги.
Виды уборки после ремонта
Клининг может быть простым (обычное удаление пыли и грязи) или сложным (полный спектр услуг). Порой строители сами убирают за собой строительные материалы, поэтому работникам компании достаточно лишь провести обычную уборку с дезинфекцией. Этот простой метод чистки стоит недорого.
Если же нужно убирать остатки строительных материалов и вывозить мусор, услуга будет стоить дороже. Помимо этого может быть актуальным выполнить следующие задачи:
Перевозка старых вещей и остатков строительных материалов.
Утилизация мусора.
Влажная уборка.
Чистка фурнитуры, дверных проемов.
Чистка ламп и светильников.
Дезинфекция.
Удаление грязи с розеток и выключателей.
Чистка кафеля.
Как именно осуществляется уборка
Сначала клиент связывается с клининговой фирмой. На место выезжает бригада специалистов. Они оценивают количество необходимой работы и приступают к уборке. Работа делается поэтапно, но клиенту заранее сообщают цену за услуги, то есть никаких дополнительных затрат не нужно. Обычно цена за работу зависит от степени загрязнения и размеров помещения.
Работа выполняется в кратчайшие сроки. Обычно бригада приезжает в тот же день (или на следующий день). В зависимости ор размеров помещения на место может приехать до 5 сотрудников со всем необходимым оборудованием. Бригадир контролирует весь процесс, а каждый сотрудник выполняет определенный вид работы.