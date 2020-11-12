Почему стоит доверять уборку после стройки клининговым компаниям

Уборка помещений после ремонта – одна из самых востребованных услуг среди населения и даже предприятий.

В процессе очистки помещения специалисты клиринговой компании избавляются от пыли, мусора, частей мебели, также моют стены и пол.

Почему выбирают профессионалов

Порой люди пытаются осуществить уборку самостоятельно. Но уборка квартир после ремонта от Cleaning-Services, сэкономит не только время и силы, но деньги. Ведь купить моющее средства самостоятельно очень накладно, да и после ремонта помещению нужна специальная дезинфекция, которую можно выполнять только при наличии специального снаряжения.

У работников клининговых компаний всегда есть снаряжение и материалы для качественной уборки. Обычно чистка помещения включает следующие этапы:

Сбор и вывоз мусора.

Удаление грязи.

Дезинфекция и мытье всех поверхностей.

Удаление пятен.

Чистка мебели.

Мытье батарей, люстр и окон.

Сантехнические услуги.

Виды уборки после ремонта

Клининг может быть простым (обычное удаление пыли и грязи) или сложным (полный спектр услуг). Порой строители сами убирают за собой строительные материалы, поэтому работникам компании достаточно лишь провести обычную уборку с дезинфекцией. Этот простой метод чистки стоит недорого.

Если же нужно убирать остатки строительных материалов и вывозить мусор, услуга будет стоить дороже. Помимо этого может быть актуальным выполнить следующие задачи:

Перевозка старых вещей и остатков строительных материалов.

Утилизация мусора.

Влажная уборка.

Чистка фурнитуры, дверных проемов.

Чистка ламп и светильников.

Дезинфекция.

Удаление грязи с розеток и выключателей.

Чистка кафеля.

Как именно осуществляется уборка

Сначала клиент связывается с клининговой фирмой. На место выезжает бригада специалистов. Они оценивают количество необходимой работы и приступают к уборке. Работа делается поэтапно, но клиенту заранее сообщают цену за услуги, то есть никаких дополнительных затрат не нужно. Обычно цена за работу зависит от степени загрязнения и размеров помещения.

Работа выполняется в кратчайшие сроки. Обычно бригада приезжает в тот же день (или на следующий день). В зависимости ор размеров помещения на место может приехать до 5 сотрудников со всем необходимым оборудованием. Бригадир контролирует весь процесс, а каждый сотрудник выполняет определенный вид работы.