Правила выбора добротного взломостойкого сейфа

Для сохранности ценных вещей в доме или офисе порой наличие металлической двери и сигнализации недостаточно. Для улучшения мер безопасности необходимо обзавестись надежным и практичным сейфом, который способен обезопасить ценные бумаги, деньги или драгоценности от воров, огня во время пожара.

Многие производители на сегодня предлагают широкий ассортимент сейфов различного назначения и типа. Прежде, чем выбрать и приобрести взломостойкий сейф, специалисты https://griffonsafes.com.ua/ru/Sejfy-vzlomostojcie рекомендуют определиться с типом сейфа (четко обозначить цели, для каких он приобретается).

Чтобы понять, какой сейф будет наиболее уместен к покупке, лучше обозначить приоритеты, ответив на следующие нюансы:

какие предметы будут храниться в сейфе;

ценность содержимого будущего сейфа;

что может представлять угрозу для ценного имущества?

Что будет храниться в сейфе?

Клиенты могут приобретать сейф, как для хранения ценных бумаг, семейных реликвий и фамильных драгоценностей, так и прятать там свое огнестрельное оружие. Благодаря такому распределению содержимого производители создают модели сейфов разного типа.

Офисные сейфы – отличные помощники для определения документов. Каждая модель характеризуется прекрасной вместительностью, обладая отменными взломостойкими качествами.

Гостиничные сейфы – специализированные модели для отельного и гостиничного размещения. Это защитные сооружения компактного размера, что поддерживают систему Master-Lock, могут запираться с помощью программируемых кодовых замков.

Дата-сейфы – изобретения, что защищают имущество от пожара и влаги.

Автомобильные сейфы призваны защищать от злоумышленников личные документы, оставленные водителем в автотранспорте.

Встраиваемые сейфы подходят для хранения ценностей (драгоценности, небольшие денежные суммы, личные документы) в домашних условиях. Модели экономят жилое пространство, отлично подстраиваясь под интерьер, маскируясь в общем стиле для защиты от воров.

Оружейные сейфы продолговатой формы (вытянуты вверх) имеют несколько отделений: для самого оружия, для хранения боеприпасов.

Депозитные сейфы отлично подходят для оборудования в торговых точках. В них предусмотрены отсеки для закладки, а также выемки денег. Последнюю операцию может совершить только инкассатор.

От чего требуется защита?

Статистика свидетельствует о том, что ценности чаще владельцы теряют вследствие пожара. Причем вероятность кражи со взломом в 10 раз ниже, чем потеря ценного имущества в результате возгорания. Для дома наиболее удачная модель сейфа огнестойкая. Только такой вариант гарантирует надежную защиту от пожара. Если владельцу важно получить конфиденциальность, предотвращая доступ к ценностям, что хранятся в сейфе, посторонним, лучше обратить внимание на взломостойкий сейф. Эти 2 типа сейфов – противоположности.

Если в одном варианте (взломостойкий сейф) наличие в корпусе отверстий под анкерные болты обязательно, то для огнестойкого сейфа – это запрещено, потому как нарушается целостность сейфа.

Поэтому отличный огнестойкий сейф убережет вещи, что хранятся внутри от огня, но поддастся на упор «медвежатников» и вскроется. Тоже касается и взломостойкого варианта, который практически невозможно взломать, но он не способен уберечь от огня.

Однако выход есть – универсальная группа сейфов, называемая огневзломостойкие. Это самые надежные, но и самые дорогие варианты сейфов.

Чтобы понять класс сейфа (его взломостойкость и огнестойкость), можно изучить сертификат, что идет к каждому товару. В каждом сейфе есть табличка на внутренней стороне дверцы, где указана следующая информация:

страна-производитель;

класс защиты;

стандарт сейфа, по которому сертифицирована модель. Для РФ это соответствие ГОСТу Р 50862-2005.

Стоимость добротного сейфа

Если владелец не собирается хранить в сейфе максимально дорогие ценные вещи, то не целесообразно смотреть в сторону самых дорогих моделей. Основная задача каждого сейфа – защита и хранение содержимого.

Чаще всего цена сейфа определяется следующей простой формулой – его стоимость составляет не меньше 20% от стоимости содержимого. Так максимально просто ориентировать в цене и не переплачивать.