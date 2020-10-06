Тренировка в спортивном зале требует колоссальной дисциплины и выдержки. Особенно если речь идёт о тяжёлых нагрузках, каким подвергаются, например, тяжелоатлеты. Достичь результатов выдающихся мастеров крайне трудно.

Для набора необходимой мышечной массы, спортсмен должен уделять очень много времени тренировкам и работе над собой. Однако порой ввиду особенностей строения организма, атлет не может привести своё тело к желаемому результату. Как быть? Разумеется, продолжать тренировки. Но благодаря развитию технологий, увеличить мышечную массу можно с помощью специальных спортивных добавок.

Широко известны анаболические стероиды. Они позволяют набрать нужный вес в короткий срок. Вот только риск для здоровья очень высокий. Не просто высокий, а неизбежный. Спортсмену, употребляющему стероиды гарантированны проблемы со здоровьем в будущем.

Добавить в весе и при этом сберечь здоровье, помогут Сармы (спортивные добавки)

Что такое SARMs?

Если говорить простым языком SARM – это вещества, которые воздействуют на андрогенные рецепторы, вызывая тем самым рост мышечной массы. Появились они в конце сороковых годов прошлого века и прочно вошли в жизнь атлетов.

SARMs бывают стероидные и нестероидные. Первые вызывают мощный рост мышц, однако наносят ущерб печени человек. Также в результате использования у мужчин увеличиваются грудные железы. Не стероидные SARMs купить рекомендованно, поскольку они позволяют добиться того же эффекта, но без побочных эффектов для организма. В бодибилдинге используются исключительно не стероидные препараты.

В отличие от стероидов, SARM оказывают «избирательное» воздействие на рецепторы. Иными словами, они действуют только на андрогенные рецепторы, вызывая тем самым рост мышц, в то время как стероиды «накрывают» все рецепторы организма, вызывая неприятные последствий.

Эффективность использования SARM подтверждено рядом научных исследований. Однако есть люди, которые заявляют, что эти добавки им не помогли. В чём дело? Всё просто – надпись SARM на коробочке, ещё не означает, что он там присутствует. Логично, что употребление добавки без необходимого компонента не принесёт никакого результата. Чрезвычайно важно быть внимательными при выборе и не отдать деньги за неэффективный препарат, который к тому же может вызвать неприятные побочные результаты. В свою очередь, правильный выбор SARM гарантирует набор необходимой мышечной массы.

Приобрести данный селективный модулятор андрогенных рецепторов можно в интернет магазине.