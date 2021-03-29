Психология покера: как новичку стать успешным?

Понимание игровой психологии — один из главных секретов успеха. Особенно это актуально для покера, где от анализа действий оппонентов напрямую зависит возможность получения выигрыша. Работает ли это в онлайне? За реальными столами бесспорно, но сегодня многие отдают предпочтение именно виртуальным румам (для примера, приложение ПокерОК скачать в 2020-м решилось на треть людей больше, чем в 2019 году). И в онлайн комнатах покерная психология тоже позволяет добиваться успехов. Об этом, а также о некоторых игровых тактиках пойдет речь далее.

Отношение к игре и к себе

Первое, о чем следует помнить начинающим покеристам, что в отличии от многих других азартных развлечений, данную игру необходимо расценивать, как средство заработка. И выигрывать в покере можно только при правильном отношении к игре и постоянном совершенствовании. Для этого необходимо:

постоянно обучаться;

инвестировать в игру обдуманно;

постоянно практиковаться, сохраняя терпение!

Речь идет о постоянном поиске информации, анализе игровых процессов, тренировках. Без правильного настроя сложно совладать с азартом и сконцентрироваться на том, чтобы в процессе игры использовались математические стратегии. Если не удается справиться с эмоциями, игроки могут игнорировать свои ошибки и становятся неспособными организовать серьезный подход к изучению игровых тактик.

Что касается отношения к себе, то добиться успеха покеристам часто мешают не внешние факторы, а они сами. Проигрывают те, кто не способен ставить перед собой цели и обрести уверенность в своих способностях. Сомневающиеся в себе игроки не могут противостоять как сильным, так и слабым соперникам.

Самоуверенность — тоже не лучший друг покериста, поскольку выше уже говорилось, что для достижения целей необходимо постоянно развивать способности и обучаться. Игрок независимо от опыта и уровня знаний не должны чувствовать себя непобедимыми. Всегда важно уметь замечать свои недостатки и расценивать силы рационально.

Как расценивать соперников

Покер — игра интеллектуальная и достаточно жесткая. Поэтому следует сразу понять, что противники — это исключительно инструмент для получения прибыли. Нормально не испытывать к ним симпатии или раздражения, потому что любые эмоции могут помешать для принятия верных решений. Кроме того, нельзя затаивать злобу на оппонента. Например, если какой-то противник получил от вас фишки, не стоит стараться забрать их в следующей раздаче именно у него. Все допускают ошибки, но нет разницы каким образом будет в дельнейшем восстановлено равновесие, так как задача покериста заключается в том, чтобы остаться в плюсе и не важно за чей счет это будет сделано.

Удовольствие от игры — это важно

Игра в покер не должна стать обычным делом. От нее нужно научиться получать удовольствие. Чтобы прочувствовать его в полной мере, можно попробовать тратить выигрыши на нужные вещи для позитивных эмоций.

По материалам: GGPokerok сайт на русском — лучший покер-рум онлайн