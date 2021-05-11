Путешествие в мир древнего Египта вместе с игровым автоматом Ancient Egypt Classic

Тематика древнего Египта является одной из самых любимых у разработчиков. Не в последнюю роль это вызвано интересом игроков к миру могущественных фараонов, величественных пирамид и древних артефактов.

Описание игрового автомата Ancient Egypt Classic

Игровое поле эмулятора в онлайн Фреш Казино Казахстана состоит из 5 активных барабанов и десяти активных линий выплат. Дизайн эмулятора довольно лаконичный, но в то же время очень красивый. Игровое поле эмулятора расположилось на фоне египетской пирамиды. В качестве символики в слоте используются различные элементы культуры и быта древних египтян. Кроме тематических символов в слоте используются также картинки с изображением игральных карт. Но, они являются низшими символами, и приносят более скромные выигрыши. Глаз бога Ра и крест Анх являются одними из самых ценных символов в игре. Но, наиболее дорогими знаками являются картинки с изображением Клеопатры и Анубиса. Золотой жук скарабей сочетает в себе опции символа разброса и дикого знака. Соответственно, он может заменять собой другие символы в игре. И также активировать бонусный этап.

Среди прочих опций игрокам доступна настройка автоматического режима запуска барабанов. Есть возможность ускорить игровой процесс благодаря функции «Быстрый спин». Процент отдачи в эмуляторе составляет 96.47%. Волатильнсоть высокая. Это означает, что выигрышные комбинации выпадают реже. Но зато суммы призовых более существенные в сравнении с эмуляторами с низким показателем волатильности.

Бонусные опции в слоте Ancient Egypt Classic

Единственной бонусной опцией в игре является этап фриспинов. Начнется он в том случаи, если на игровом поле появится минимум три символа жука скарабея. Всего игрок получает 10 фриспинов. Перед стартом этапа бесплатных вращений будет назначен символ, который в случаи его выпадения будет расширяться полностью на весь барабан, тем самым повышая шансы на формирование выигрышной комбинации. Этап бесплатных вращений будет перезагружен в том случаи, если на игровом поле опять выпадет минимум три символа разброса.

Подводя итоги, можно сказать, что данный игровой автомат можно похвалить за неплохую визуальную составляющую, детальную проработку символов, атмосферную музыку. К недостаткам можно отнести всего лишь одну бонусную опцию.