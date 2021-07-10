Путешествие в пещеры вместе с игровым автоматом Aus Dem

Запустив эмулятор Aus Dem, игроку предстоит отправиться в шахту, которая расположена глубоко под землей. Но, к счастью, сопровождать в опасном месте его будет опытный гном шахтер, и его верный товарищ — мышь.

Описание игрового автомата

Технически слот состоит из стандартных пяти катушек и имеет 20 линий выплат. Выигрышные линии в Rox Casino в Казахстане https://korg-tur.kz/ формируются исключительно в одном направлении – с лева на право, начиная с первого барабана. Максимум игрок может получить выигрыш в размере Х1000 от суммы его ставки.

В качестве символики в слоте используются изображения главных героев – шахтера и его спутника, и также различный инвентарь по добыванию драгоценных камней.

Скорость вращения катушек можно ускорить с помощью опции «Быстрый спин». Также в эмуляторе предусмотрен автоматический режим вращения барабанов. Есть возможность играть на виртуальную валюту. Для этого нужно запустить слот в бесплатном демонстрационном режиме. Это дает возможность насладиться игрой без риска для своего кошелька, или просто потренироваться.

Специальные символы в слоте

Монета. Может заменять практически все изображения в игре. Исключением является лишь символ разброса.

Динамит. Знак разброса. Выполняет стандартную для себя опцию. Необходим для открытия бонусного раунда.

Бонусные опции

Раунд бесплатных вращений. Будет запущен в том случаи, если на игровом поле возникнет минимум три картинки динамита. Всего игрок получит 12 фриспинов. Но, если в бонусном раунде вновь выпадет три динамита, число бесплатных вращений будет сброшено до 12.

Риск игра

Наиболее азартные гемблеры могут попытаться увеличить свой выигрыш с помощью игры на удвоение. Запустить ее можно после каждого успешного вращения. Правила риск игры предельно просты. Необходимо, чтобы карта, которую вытащил игрок, оказалась более высокого номинала, чем у дилера. Если это произойдет, выигрыш будет удвоен. При желании можно продолжить риск игру. Но, если постигнет неудача, полностью весь выигрыш теряется. Несгораемых сумм нету.

В целом, резюмируя, можно сказать, что Aus Dem довольно качественный игровой автомат, который можно отнести к поколению классических слотов. В нем реализован базовый набор опций – этап бесплатных вращений и риск игра. Также эмулятор стоит похвалить за качественную анимацию и красивое графическое оформление. Поклонникам игровых автоматов от Endorphina рекомендуется к ознакомлению.