Разновидности ароматизаторов в автомобиль

Для некоторых водителей автомобиль является не только средством передвижения, но и местом работы, где они проводят до восьми часов в сутки. Разумеется, в таких случаях нужно побеспокоиться о комфорте. Одним из важных элементов комфорта, это приятный запах внутри салона машины, который создает ароматизатор mercedes benz.

Разновидности ароматизаторов

Есть немало типов ароматизаторов. В данной статье будут рассмотрены только наиболее распространенные из них

Картонные

Картонные ароматизаторы являются самым распространенными. Не последнюю роль в этом играет их дешевизна. Принцип изготовления таких ароматизатором достаточно простой. Картон пропитывается сильными ароматическими веществами. Фиксируется такой ароматизатор на лобовом стекле. Срок службы не превышает три недели. Он отлично справляется с маскировкой и нейтрализацией большинства запахов.

Меловые

По своей популярности незначительно уступают картонным аналогам. Продается в виде различных емкостей, в которые засыпаются специальный порошок. Преимуществом таких ароматизаторов является более длительный в сравнении с картонными срок службы. К минусам можно отнести более низкую эффективность.

Гелевые

Данные модели являют собой комбинацию емкости геля и распылителя. Хорошо блокируют неприятные запахи. Также отличаются длительным сроком службы – более 2 месяцев.

Ароматизаторы в форме мешочка

Являются одними из лучших ароматизаторов для автомобилей. Внутрь мешочка помещаются специальные натуральные травы. Но, за экологичность придется платить. Такие ароматизаторы стоят достаточно дорого.

Жидкие ароматизаторы

Это флакон со специальной жидкостью. Могут быть как с ручным, так и с автоматическим распылителем. Удобнее пользоваться автоматическим ароматизатором. Но, случаи с ручным, можно самому решать, когда нужно освежить салон. И благодаря этому жидкости в ручном ароматизаторе, как правило, хватает на дольше.

Ароматизаторы липучки

Являют собой клейкую ленту, пропитанную специальными веществами. Такую ленту можно зафиксировать в любом месте салона автомобиля. Интенсивность запаха зависит от температуры в салоне автомобиля.

Ароматизаторы игрушки

Обычная игрушка, часто выполненная в форме милого зверька. Может фиксироваться на лобовом или боковом стекле. Такой ароматизатор не только выполняет свою непосредственную функцию, но и служит украшением салона.