Роль внутренних ссылок в SEO-оптимизации и способы их размещения

Ссылки внутри сайта необходимы не только для удобной навигации. Внутренняя перелинковка влияет на позиции ресурса в поисковых системах.

Но ссылки нужно правильно расположить.

Тогда сайт будет удобным и понравится пользователям.

Назначение внутренней перелинковки

Когда есть внутренние ссылки, они мотивируют посетителя перемещаться по страницам. За счет этого человек дольше задерживается на сайте и может быстро найти интересующую информацию.

Важным фактом является то, что правильная перелинковка действует на оптимизацию в поисковиках:

Страницы быстрее начинают индексироваться.

Улучшается посещаемость, человек не покидает веб-сайт, а переходит к следующему разделу.

Структурирование веб-сайта для поисковой машины.

Если публикуется материал на сайте, желательно приложить линки на другие статьи по данной теме. Причем предложенная информация должна быть полезной, а не просто отвлекать пользователя.

Как правильно сделать перелинковку

Владелец сайта при желании может справиться своими силами. В первую очередь необходимо подобрать нужное количество линков. На 1000 символов текста достаточно одной ссылки. Успех зависит от количества записей, поэтому на сайте стоит разместить больше информации. Желательно с главных страниц ссылаться на вложенные, для попадания на которые нужно сделать несколько переходов. Со второстепенной страницы можно сделать линк на одну из основных — «Главная», «Контакты» или «О нас».

Рекомендуется делать ссылки двух типов — анкорные и безанкорные. Лучше окружить линк текстом. Стоит ставить сноски на другие статьи в нужных местах, чтобы они подходили по смыслу. Только тогда пользователь захочет совершить переход. Поисковик учитывает, соответствует ли ссылочная масса содержанию ресурса. Если портал посвящен спорту, не нужно ссылаться на записи о ремонте или косметике. Это важно и для посетителя, который не поймет, зачет ему предлагают не интересующую информацию.

Чтобы Google или Яндекс понимал, какие веб-страницы приоритетны, ссылок на Главную должно быть больше всего. Если нужно добавить ссылки со внешних ресурсов, лучше обратиться в специализированную фирму. Это гарантирует, что будет выбран надежный сайт-донор с хорошей посещаемостью.

Вывод

Ставить ссылки можно по мере необходимости, чтобы пользователь легко нашел всю необходимую информацию. Важнее всего определить иерархию веб-страниц, чтобы понять, какие являются наиболее значимыми. Таким образом можно проиндексировать вложенные материалы, на которые поисковик раньше не обращал внимания.