Роналду и его возлюбленная Джорджина ждут пополнения

Вопреки всем слухам о том, что Криштиану Роналду является представителем нетрадиционной ориентации, футболист снова и снова разрушает их новыми событиями из своей личной жизни. Так на днях португалец поделился на своей страничке в Instagram со своими подписчиками благой вестью: его возлюбленная Джорджина Родригес снова беременна. О подробностях грандиозного события в жизни игрока расскажет спортивный ресурс Tennis-Gambling.

Давайте сосчитаем, сколько детей у Криштиану Роналду

Конечно, новость о том, что Криштиану Роналду в очередной раз станет отцом, немного всполошила Интернет и создала прецедент для троллинга и шуток со стороны футбольных болельщиков и проходящих мимо. Потому как многие попросту запутались, сколько же сейчас детей у футболиста. Давайте сосчитаем вместе.

Первенец Криштиану Роналду появился на свет 17-го июня в 2010-м году. Назвали его совершенно незамысловато – Криштиану, только младший. Имя матери ребенка не разглашается. Ходили слухи, что, как говорится, случайная девушка забеременела от футболиста, а посему, не имея намерений продолжать с ней какие-либо отношения, Роналду заключил с дамой договор о том, что он будет являться единственным попечителем ребенка. На что она успешно согласилась.

В 2017-м году в июне у Роналду родились близнецы – Ева и Матео, от суррогатной матери. А следом в ноябре его новая возлюбленная Джорджина Родригес родила ему четвертого ребенка – дочь, которую назвали Алана Мартина.

Кстати, с Джорджиной Роналду познакомился в 2016-м году. Ей тогда было всего 22 года. Как бы официально девушка работает моделью, и именно в таком ключе о ней рассказывают, когда тема начинает касаться истории их знакомства. Но на самом деле познакомились они в магазине Gucci, где Родригес работала продавщицей.

Однако Джорджина и Роналду смотрятся друг с другом вполне себе органично. И видно, что мама Криштиану в восторге от девушки, в отличие от предыдущей пассии футболиста – русской модели Ирины Шейк. По многочисленным семейным фотографиям, которые пара выкладывает в социальных сетях, видно, как Родригес нравится проводить время с детьми, пусть ей и на большую часть не родными.

В прошлогоднем интервью девушка призналась, что снова хочет стать матерью. И вот, спустя год, Роналду выкладывает их совместное фото на свою страничку в Instagram, где держит в руках снимок УЗИ, на котором запечатлены близнецы на 12-й неделе беременности:

«Рад сообщить, что мы ждем близнецов. Наши сердца полны любви. Не можем дождаться встречи с вами», — подписал снимок футболист.

Итого, мы подошли к интригующей развязке: в общей сложности у Криштиану Роналду получается шесть детей!

Правда, вот только в Английской Премьер-лиге, где играет футболист, поздравить его не с чем. Команда Кри Ро Манчестер Юнайтед, в которую он вернулся спустя 12 лет, терпит поражения одно за другим. На данный момент МЮ занимает седьмую строчку рейтинга с 14 очками. Для сравнения: лидер турнирной таблицы чемпионата Челси находится на первой позиции с 22 очками.

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