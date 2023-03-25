Роторный испаритель RE100-Pro вертикальный: полное руководство

Роторный испаритель RE100-Pro с вертикальным холодильником был создан для того, чтобы проводить разнообразные процессы в рамках лаборатории. Ключевый плюс данного оборудования заключается в том, что процессы будут связываться с постоянной перегонкой, повышением температуры, перекристаллизацией, восстановлением растворителей и многим другим.

Это действительно универсальное оборудование, которое в силах предложить своим владельцам следующие плюсы:

Полноценная комплектацию. Здесь имеется все самое необходимое для работы. Например — две колбы, баня, двигатель, экранный дисплей, подъемники и фиксаторы для колб.

Централизованное управление баней. Помимо температурных показателей, можно изменить скорость прокручивания колбы, а также время функционирования.

Имеется автоматически система извлечения колб, если внутри устройства происходят какие-то сбои и неполадки.

Можно легко и без проблем заменить колбу.

Имеется разъем USB для того, чтобы подключить устройство к компьютеру.

Каждое соединение данного аппарата имеет уплотнение из тефлона.

Нужно также отметить отдельно тот факт, что сама стойка и банный отдел создаются из высококачественной нержавеющей стали. К тому же элементы из стекла были созданы из боросиликатного материала.

Стоит помнить о том, что в магазине «PrimeLab» по прямой ссылке https://primelab.com/products/rotornyj-isparitel-re100-pro-vertikalnyj/ можно приобрести не только полную комплектацию данного оборудования, но и другие запасные части для роторных испарителей отдельно. Существуют совершенно разные виды. Пользователь наверняка сможет найти для себя что-то подходящее по цене и виду.

Преимущества онлайн магазина

Существует огромное количество разнообразных онлайн магазинов, предоставляющих приобрести роторный испаритель RE100-Pro вертикальный. Однако именно «PrimeLab» имеет большую популярность со стороны пользователей. К преимуществам можно отнести:

Высокое качестве оборудования.

Инновационный подход.

Лидерство в сфере.

Ответственность к каждому проекту.

Честность характеристик, представленных на официальном сайте.

Поддержка беспрецедентного сервиса и качества.

Таким образом можно сделать вывод, что компания «PrimeLab» действительно заботится о том, чтобы клиенты получали качественные товары.