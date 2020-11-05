Сервис виртуальных номеров: что нужно знать, чтобы сделать правильный выбор

Сервис виртуальных номеров может помочь пользователю в онлайн режиме приобрести номер телефона для разных целей. Однако подобных сервисов существует довольно много, и пользователю не всегда удается выбрать для себя подходящий вариант. Как не ошибиться с выбором? Об этом далее.

Чем поможет виртуальный номер

Виртуальный номер может приобретаться для решения следующих видов задач:

совершение и прием звонков, отправка и получение смс-сообщений;

прием однократных сообщений для регистрации на различных сайтах или в социальных сетях;

осуществление бесплатного звонков клиентам (актуально для предпринимателей).

Виртуальный номер можно приобрести онлайн, не выходя из дома и не посещая салон связи. Виртуальный номер можно использовать, если человек по какой-то причине не желает указывать свой постоянный номер для регистрации на каком-либо сайте. Приобретенный виртуальный номер может принадлежать любому оператору, относиться к любой стране, региону.

Сервис https://freeje.com/ru/services/toll-free-number позволяет своим клиентам приобретать виртуальные номера для любых целей по приемлемой стоимости.

Советы по выбору виртуального номера

При выборе сервиса покупки виртуальных номеров стоит обращать внимание на то, какие черты присущи хорошему ресурсу. Можно выделить следующие возможности, которые качественный ресурс должен предоставлять своим клиентам:

предоставление услуг связи высокого качества, без каких-либо помех;

большой выбор стран и регионов, к которым может относиться приобретаемый виртуальный номер;

удобство и простота выбора и приобретения пользователем виртуального номера;

высокий уровень конфиденциальности и защиты персональных данных пользователей;

возможность быстрой связи пользователя со специалистом техподдержки сервиса, и получения консультации по любым вопросам;

возможность выбора удобного для пользователя способа оплаты за покупку номера;

широкий ассортимент услуг, которые предоставляет сервис;

индивидуальный подход к каждому клиенту, предоставление им различных возможностей, в зависимости от их потребностей и запросов (например, бесплатная демонстрация, предоставление возможности выбрать номер определенной страны или региона, которые нужны пользователю, скидки при покупке большого количества номеров и т. д.).

Если принимать во внимание все вышеуказанные характеристики и соответствие сервиса по продаже виртуальных номеров данным характеристикам, можно выбрать тот ресурс, который будет максимально удобным надежным, а также удовлетворять все требования клиента.