Сигнализация Ajax для дома, офиса и промышленных объектов

Охрана частной собственности всегда стоит на первом месте, потому что от ее сохранности зависит дальнейшее развитие и общая эффективность работы предприятия. Для этого мы предлагаем купить сигнализацию Аякс на сайте Кибстор, готовым комплектом для монтажа на объекте. В состав наборов входят датчики движения лазерного или оптического типа, герконовые и магнитные переключатели на двери, а также имеется пульт для активации и выключения охраны.

Почему выбирают Аякс?

Оборудование бренда Аякс отличается высоким уровнем качества изготовления и уникальным дизайном каждого из компонентов. Установка такого комплекта не испортит дизайн интерьера, а дополнит его стильным устройством, которое выполняет важные функции. Покупатели могут выбрать комплекты в чреном или белом глянцах с оригинальной подсветкой.

Компания Ajax предлагает широкий выбор оборудования, которое отличается по различным признакам:

По назначению. Для дачи вы можете купить недорогие наборы с ограниченным количеством датчиков, так как объект небольшой. Также есть для коттеджей, для офисов, магазинов и многоквартирных домов с целью охраны общего имущества.

Для удобства подключения все компоненты в составе комплектов соединяются беспроводным способом. Это позволяет выбирать любые места расположения оборудования. Как правило, сигналы передаются на большой частоте, поэтому расстояние между компонентами может быть существенным.

По цвету – производитель предлагает 2 варианта на выбор. Вы можете заказать черные и белые наборы.

По условиям эксплуатации – для температурных диапазонов от -10 до 40 и от -10 до 45 градусов.

В основном бренд дает гарантию сроком 1 год, но на некоторые модификации он может быть увеличен до 2 лет.

Услуги компании

Интернет-магазин Kibstore занимаемся продажей оборудования для построения систем сигнализации и видеонаблюдения. Также предлагаем услуги по проектированию охранного комплекса и его монтажа на объекте. Работы выполняются чисто без мусора, по окончании выдается готовый план и производится настройка комплекса. В некоторых наборах сигнализаций есть IP-камеры для комплексного контроля за объектом. Получить подробную информацию о комплекте оборудования можно у нашего консультанта по телефону или через форму обратной связи.