Онлайн-контент от компании Игрософт пользуется популярностью среди посетителей Вулкан Россия. Так как многие игроки ресурса – жители России, то отечественный бренд особенно востребован среди соотечественников. Симуляторы провайдера не один год подряд занимают высокие позиции рейтинга в казино. Игра Обезьянка является одним из рейтинговых гаминаторов в азартном заведении.

Особенности игрового процесса Крейзи Манки

Crazy Monkey — яркий и красочный симулятор, который познакомит игрока с жителями джунглей. Главная героиня постоянно находится в поисках любимого фрукта. Вам придется оказать ей помощь, которая будет щедро награждена.

Цель игрока — собирать выигрышные цепочки из выпавших на экране символов. Спины формируются на 9 активных полосах. Их количество можно варьировать самостоятельно, установив предварительно оптимальный размер ставки.

В числе основных бонус-знаков на экране представлены следующие картинки:

змея;

банан;

главный персонаж;

лев;

ананас;

бабочка.

Каждый символ имеет свое значение, от чего зависит финансовый номинал комбинации. Присутствие Вайлд-символа имеет особое значение. Один такой знак на табло заменяет недостающую картинку, а три — открывают доступ к призовому турниру. Бонус-игра состоит из двух полноценных частей. Каждая из них позволяет интернет-пользователю получить неплохую прибавку к бюджету.

Кроме призового раунда доступна риск-игра. Доступ к ней автоматически активен после каждой выигрышной цепочки на экране. Разработчики не стали заморачиваться с риск-туром, предлагая участнику сразиться с виртуальным оппонентом в карты.

В казино Вулкан Россия игровые автоматы Обезьянки доступны в платном и демонстрационном режиме. Каждый игрок индивидуально выбирает оптимальный вариант запуска для себя. Платная версия предполагает предварительную авторизацию на официальном сайте заведения. Также придется внести деньги на виртуальный кошелек. Режим демо активируется простым нажатием иконки с соответствующей надписью.