Обида это чувство, с которым люди сталкиваются очень часто. Но не все знают, что копить обиды нельзя, что это чревато неприятными последствиями. Чтобы не копить обиды в себе, нужно научиться, правильно с ними бороться.

Почему важно бороться с обидами

Обида, так же как и злость на другого, является уничтожающим чувством. Если человек не научится с ней бороться, он рискует потратить много времени впустую на то, чтобы выяснять отношения и ссориться с окружающими. Все негативные эмоции, невысказанные обиды, которые человек таит внутри себя, могут лежать грузом на его душе. Такой груз из обид, будет мешать ему выстраивать нормальные взаимоотношения с людьми и адекватно воспринимать окружающую его реальность.

Современная психология говорит о том, что обиды, которые человек копит в себе, могут стать причиной сербезных заболеваний. Ведь обиженный человек, который на постоянной основе испытывает негативные чувства, запускает механизм, который начинает уничтожать организм изнутри. Именно поэтому, психологи советуют людям научиться отпускать свои обиды.

Также обида может встать на пути достижения какой-либо цели. Для того чтобы стать успешным, необходимо уметь сосредотачиваться на конкретных целях и не отвлекаться на самоуничтожающие эмоции. А обида, являясь именно такой эмоцией, будет заставлять человека концентрировать мысли на себе, отодвигая на задний план все другие, продуктивные мысли.

Как побороть обиду

Искоренить чувство обиды можно следующими способами:

1. Нужно научиться прощать других людей и понимать их. Для того, чтобы избавиться от обиды, необходимо подумать о том, что возможно обидчик не имел злого умысла, или сделал это, пребывая в плохом настроении или сложных жизненных обстоятельствах. Чтобы научиться понимать других людей может потребоваться много времени и сил, но это очень важное качество.

2. Следует пожелать обидчику только хорошего, и отпустить это чувство. Также ему нужно мысленно послать благодарность обидчику и очистить сердце от всех негативных переживаний.

3. Нужно выплеснуть накопившуюся злость и агрессию. Сделать это можно, обсудив с обидчиком неприятную ситуацию. Если у человека нет возможности сделать это вживую, следует представить обидчика и высказать ему все те претензии и обиды, что у него накопились.

Вредно носить в себе негативные эмоции, в том числе обиду. От багажа обид, которые лежат огромным грузом на сердце нужно уметь правильно избавляться. Человек, если хочет жить счастливой и гармоничной жизнью, должен прилагать к этому усилия и работать над собой и над своими эмоциями и чувствами.