Станки для лазерной резки по дереву: разновидности, достоинства и применение

Станки для лазерной резки по деревуСтанок для лазерной резки – устройство, используемое во многих промышленных отраслях. Станки «Vektorus» предназначены для создания самых разнообразных сувениров, декоративных элементов, шкатулок, скалок и множества разновидностей изделий, используемых в быту.

Разновидности

На сайте vektorus.ru предлагается купить станок лазерной резки по дереву. В магазине предлагаются профессиональные, полупрофессиональные, широкоформатные и промышленные оборудования с различными лазерными станками: волоконным, лазерным станком CO2 и настольными устройствами. Помимо того, выпускаются станки ЧПУ самых разнообразных размеров: от 150х150 до 1300х2500. Станки с 3d-технологией предназначены для обработки различных поверхностей: с автофокусом, с лазерным маркером и датером.

Достоинства

Станки лазерной резки по дереву значительно отличаются от других режущих, гравирующих и маркирующих оборудований. Агрегаты от «Векторус» обладают следующими преимуществами:

  • Благодаря системе охлаждения, оборудование защищено от возгорания.
  • Устройства экономично расходуют обрабатываемую древесину.
  • Итоговый результат изделия обладает максимально низкой стоимостью.
  • Дерево обрабатывается максимально точно с небольшими погрешностями.
  • Станки помогают максимально точно повторить изделия при крупном тиражировании.
  • Резу характерны идеально ровные края.
  • Благодаря лазерному агрегату специалисты достигают разнообразных окрасов краев и самой гравировки.
  • В процессе обработки дерева, не наблюдается его деформации, браков и дефектов.

Где применяются устройства ЧПУ?

Лазерные станки ЧПУ предназначены для использования во многих отраслях деревообработки. Оборудование предназначено для изготовления следующих объектов:

  • Разнообразные элементы декора.
  • Деревянные игрушки.
  • Элементы мебельных изделий.
  • Различные детали, предназначенные для дизайна помещений.
  • Вывески.
  • Портреты из дерева.
  • Украшения.
  • Сувениры.
  • Предметы для кухонных комнат.
  • Разнообразные таблицы и подставки.

Как выбрать устройство?

Лазерные станки «Vectorus» предназначены для работы с самыми разными типами деревьев и других древесных пород. Выбирая оборудование, необходимо отталкиваться от критериев самого агрегата и учитывать площадь обрабатываемой поверхности и тип обработки. Например, если агрегат предназначен для резки более толстого дерева, необходимо задуматься о покупке станка с более мощными чиллером, лазерной трубкой и компрессором.

Информация — 17. 10. 2020

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