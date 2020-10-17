Станок для лазерной резки – устройство, используемое во многих промышленных отраслях. Станки «Vektorus» предназначены для создания самых разнообразных сувениров, декоративных элементов, шкатулок, скалок и множества разновидностей изделий, используемых в быту.

Разновидности

На сайте vektorus.ru предлагается купить станок лазерной резки по дереву. В магазине предлагаются профессиональные, полупрофессиональные, широкоформатные и промышленные оборудования с различными лазерными станками: волоконным, лазерным станком CO2 и настольными устройствами. Помимо того, выпускаются станки ЧПУ самых разнообразных размеров: от 150х150 до 1300х2500. Станки с 3d-технологией предназначены для обработки различных поверхностей: с автофокусом, с лазерным маркером и датером.

Достоинства

Станки лазерной резки по дереву значительно отличаются от других режущих, гравирующих и маркирующих оборудований. Агрегаты от «Векторус» обладают следующими преимуществами:

Благодаря системе охлаждения, оборудование защищено от возгорания.

Устройства экономично расходуют обрабатываемую древесину.

Итоговый результат изделия обладает максимально низкой стоимостью.

Дерево обрабатывается максимально точно с небольшими погрешностями.

Станки помогают максимально точно повторить изделия при крупном тиражировании.

Резу характерны идеально ровные края.

Благодаря лазерному агрегату специалисты достигают разнообразных окрасов краев и самой гравировки.

В процессе обработки дерева, не наблюдается его деформации, браков и дефектов.

Где применяются устройства ЧПУ?

Лазерные станки ЧПУ предназначены для использования во многих отраслях деревообработки. Оборудование предназначено для изготовления следующих объектов:

Разнообразные элементы декора.

Деревянные игрушки.

Элементы мебельных изделий.

Различные детали, предназначенные для дизайна помещений.

Вывески.

Портреты из дерева.

Украшения.

Сувениры.

Предметы для кухонных комнат.

Разнообразные таблицы и подставки.

Как выбрать устройство?

Лазерные станки «Vectorus» предназначены для работы с самыми разными типами деревьев и других древесных пород. Выбирая оборудование, необходимо отталкиваться от критериев самого агрегата и учитывать площадь обрабатываемой поверхности и тип обработки. Например, если агрегат предназначен для резки более толстого дерева, необходимо задуматься о покупке станка с более мощными чиллером, лазерной трубкой и компрессором.