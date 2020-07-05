Победить систему может только другая система

Каждый кто делает ставки потенциально рассчитывает заработать деньги. Вот только редко кому из игроков удается это делать на постоянной основе. Другое дело сами букмекеры, они всегда остаются в плюсе. Почему это происходит? Все дело в том, что у букмекеров находятся на вооружении специальные программы, проделывающие огромную аналитическую работу. Поэтому букмекерам не важно кто победит в конкретном матче, процесс построен так, что любой исход приносит им денег. Вот только зарабатывать таким же образом могут и игроки. При этом вовсе не нужно покупать дорогое оборудование и устанавливать специальные программы. Существует сайт https://odds.am, на котором в режиме онлайн анализируется работы самых популярных букмекерских контор.

Почему у букмекеров различаются коэффициенты?

Каждая букмекерская контора ведет свою независимую политику по выставлению коэффициентов на то или иное событие. Кроме того, в процессе приема ставок эти множители могут меняться. Происходит это автоматически. К примеру, у одного букмекера игроки больше ставят на один вариант события. В результате коэффициент на него снижается. Все линии рассчитываются на основе баланса — матрицы. Игроки своими ставками могут нарушить этот баланс, меняя тем самым матрицу коэффициентов. А в другой контуре больше верят в противоположный вариант исхода события. В итоге у двух контор линии будут очень сильно отличаться.

Как на этом можно заработать?

Имея перед собой аналитическую выкладку линий от разных букмекерских контор, игроки имеют возможность извлечь из этого прибыль. Сделать это можно двумя способами:

Выбор более выгодного предложения.

Вилки

Первый случай — это когда игрок в преддверии кого-то события, прогнозирует его исход и хочет сделать ставку. Имея статистические данные, он может выбрать где ему это будет выгоднее сделать. Разница в расхождении множителей может составлять несколько десятых. К примеру, 2,1 против 2,4. При ставке в десять тысяч рублей, каждая десятая приравнивается к одной тысяче. Таким образом в приведенном примере игрок в случаи благоприятного исхода, получит дополнительную прибыль в размере 3000 рублей.

Вилки — это более надежный способ заработка. Его суть использование баланса — матрицы на стороне игрока. Как это работает мы рассмотрим на следующем примере. Событие может иметь два примерно равных исхода, шансы в которых оцениваются 50/50. В одной букмекерской конторе на первый исход дают 2,2, в другой такой же коэффициент дают на второй исход. Поставив в обоих конторах одинаковые суммы на противоположные результаты, игрок гарантированно увеличивает свой депозит на 10%.

Итог

Зарабатывать на ставках регулярно является вполне возможным, но только при условии системного подхода и использовании аналитических данных.