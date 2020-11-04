Сайт Scanberry представляет большой выбор сублимационных принтеров для профессиональной и любительской печати. Каждая модель имеет перечень подробных характеристик, а система отзывов и оценок позволяет непредвзято рассмотреть недостатки и преимущества принтера с точки зрения других пользователей.

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Так, сублимационный принтер – отличный выбор для желающих получить цветное изображение высокого качества на различных материалах. Он печатает при помощи внесения твердого красителя под поверхность бумаги или пластика. Этот способ позволяет получать изображения высокого качества – в отличие от струйной печати на изображении нет полос, резких границ и переходов, пятен на поверхности материала. Огромная цветовая палитра позволяет печатать яркие изображения с множеством мелких деталей.

На сайте представлен широкий выбор принтеров с односторонней и двухсторонней печатью. Некоторые модели для односторонней печати могут работать в двухстороннем режиме при покупке и активации специального модуля.

В продаже доступны принтеры с разрешением в 300 и 600 DPI.

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