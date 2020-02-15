Почти во всех современных авто установлены специальные свечи зажигания, необходимые для запуска химических реакций и сжигания топлива. Без этого простого приспособления машина попросту не поедет, поэтому важно купить надёжные свечи. Для каждого авто нужны свои свечи зажигания, поэтому они отличаются своей конструкцией и техническими характеристиками. Производители выпускают широкий ассортимент факельных, двух и многоэлектродных свечей. А производят свечи из хрома, меди, серебра, золота и иридия.
Учитывая такую популярность и огромное количество моделей, важно правильно оценить качество свечей и найти надёжного производителя. Лучше использовать свечи известных марок, такие как Denso, которые можно приобрести в интернет-магазине UkrParts.
Преимущества японских свечей Denso
Все комплектующие от японских производителей славятся отличным качеством, поэтому свечи Denso отличаются хорошим качеством и надёжностью
На сегодняшний день компания Denso – крупнейший производитель свечей зажигания. Компания тесно сотрудничает с производителями авто и с крупными торговыми сетями, поэтому продукция успешно реализуется на рынке.
Главный плюс продукции в том, что японские свечи Denso считаются универсальными, поэтому могут использоваться в разных машинах. Вся продукция тщательно тестируется, прежде чем свечи попадут на прилавки, поэтому производитель даёт все необходимые гарантии.
Что предлагает интернет-магазин UkrParts
В интернет-магазине UkrParts представлен большой выбор свечей и других комплектующих для авто, чтобы каждый автовладелец мог найти нужные детали. Магазин предлагает:
- большой выбор комплектующих по доступным ценам;
- лицензионную продукцию высокого качества от известных производителей;
- доставку по Украине через Новую почту;
- профессиональны консультации и помощь в выборе продукции;
- оплату наложенными платежами, чтобы клиенты могли лично оценить продукцию.
Кроме того, специалисты компании помогут с техническим обслуживанием авто, если отогнать машину на СТО UkrParts, расположенное в Киеве.
Полный перечень продукции и характеристики товаров, можно изучить в каталогах интернет-магазина UkrParts. Здесь же можно выбрать понравившуюся деталь и сделать заказ, а также проконсультироваться со специалистом, по поводу технических характеристик и правильности своего выбора.