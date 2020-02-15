Почти во всех современных авто установлены специальные свечи зажигания, необходимые для запуска химических реакций и сжигания топлива. Без этого простого приспособления машина попросту не поедет, поэтому важно купить надёжные свечи. Для каждого авто нужны свои свечи зажигания, поэтому они отличаются своей конструкцией и техническими характеристиками. Производители выпускают широкий ассортимент факельных, двух и многоэлектродных свечей. А производят свечи из хрома, меди, серебра, золота и иридия.

Учитывая такую популярность и огромное количество моделей, важно правильно оценить качество свечей и найти надёжного производителя. Лучше использовать свечи известных марок, такие как Denso, которые можно приобрести в интернет-магазине UkrParts.

Преимущества японских свечей Denso

Все комплектующие от японских производителей славятся отличным качеством, поэтому свечи Denso отличаются хорошим качеством и надёжностью

На сегодняшний день компания Denso – крупнейший производитель свечей зажигания. Компания тесно сотрудничает с производителями авто и с крупными торговыми сетями, поэтому продукция успешно реализуется на рынке.

Главный плюс продукции в том, что японские свечи Denso считаются универсальными, поэтому могут использоваться в разных машинах. Вся продукция тщательно тестируется, прежде чем свечи попадут на прилавки, поэтому производитель даёт все необходимые гарантии.

Что предлагает интернет-магазин UkrParts

В интернет-магазине UkrParts представлен большой выбор свечей и других комплектующих для авто, чтобы каждый автовладелец мог найти нужные детали. Магазин предлагает:

большой выбор комплектующих по доступным ценам;

лицензионную продукцию высокого качества от известных производителей;

доставку по Украине через Новую почту;

профессиональны консультации и помощь в выборе продукции;

оплату наложенными платежами, чтобы клиенты могли лично оценить продукцию.

Кроме того, специалисты компании помогут с техническим обслуживанием авто, если отогнать машину на СТО UkrParts, расположенное в Киеве.

Полный перечень продукции и характеристики товаров, можно изучить в каталогах интернет-магазина UkrParts. Здесь же можно выбрать понравившуюся деталь и сделать заказ, а также проконсультироваться со специалистом, по поводу технических характеристик и правильности своего выбора.