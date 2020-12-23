Sylvan Spirits путеводитель в мир мистики и магии в Jet Казино

Эмулятор Sylvan Spirits переносит игрока в зачарованный лес, наполненный таинственными существами. Атмосфера колдовства и магии завлекает гемблеров с первых же секунд игрового процесса. Технически эмулятор имеет пять барабанов. Для формирования выигрышной комбинации необходимо чтобы на линии (начиная с левой части игрового поля) выпало три одинаковых знака.

Для тех игроков, которые не желают запускать вручную каждое отдельное вращение в Jet Казино, предусмотрен автоматический режим игры. Можно установить от 20 до 100 автоматических вращений. Также игрок вправе задать параметры остановки автоматического режима. К примеру, в случаи достижение определенного уровня баланса на его счету. Или в случаи выигрыша. Для тех поклонников слотов, которые предпочитаю ускоренный процесс вращения барабанов, предусмотрен турбо режим.

Специальные символы игрового автомата Sylvan Spirits

Кроме традиционных знаков, в слоте также предусмотрены и специальные символы. Так изображение рыжеволосой девушки выполняет опцию «дикого» символа. Особенность которого заключается не только в том, что он может служить заменой другим знаком, но и занимать несколько игровых клеток. Изображение рыжеволосой девушки не может заменять только лишь символ разброса.

Голубой камень является знаком разброса. С его помощью можно активировать этап бесплатных вращений. Это произойдет, если на любом участке игрового поля выпадет минимум три таких знака.

Бонусные опции

Функция Free Spins feature, которую активируют символы разброса, отличается от основного режима игры. Всего гемблеру начисляется 12 бесплатных вращений. После каждого успешного вращения символы, которые принесли выигрыш, удаляются, и на их месте возникают новые, тем самым давая игроку шанс на формирование сразу нескольких выигрышных комбинаций за одно вращение. Кроме того, на этапе фриспинов действуют более высокие выигрышные коэффициенты, чем в основной игре.

Symbol Win Multiplier feature. Очень интересная опция, увеличивающая базовые выигрышнее коэффициенты. В игре предусмотрен счетчик символов. И в случаи формирования выигрышной комбинации, он подсчитывает те символы, которые были в ней задействованы. И в будущем, если данные символы опять принесут игроку победу, то выигрыш будет уже рассчитываться по более высоким выигрышным коэффициентам. Иными словами, каждая последующая выигрышная комбинация с одних и тех же символов будет приносить все более высокий доход.