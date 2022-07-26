Табак UNITY

Давайте рассмотрим новинку отечественного производителя. Это смесь для курения кальяна Тютюн UNITY. Этот табак произведен на основе одного популярного бренда Burley и Virginia. Эта табачная смесь подойдет для курения, как для мужчин, так и женщин.

Достоинства

У табака данной фирмы есть много положительных качеств. Среди них можно выделить:

хорошее соотношение цены и качества. Табак лучше покупать в интернет-магазине, так дешевле. Несмотря на недорогую стоимость, отечественная курительная смесь ничем не хуже дорогих сортов.

прекрасные вкусовые свойства. Табак продается в разных вкусах. Например, в ассортименте есть вкуснейшее желе из ягод, ароматный лимонад с ноткой мяты и лайма, малиновый сорбет и многие другие вкусы

густая и удобная консистенция.

жаростойкость высокого уровня

наргиле можно курить длительное время

приятная и плавная накурка кальяна.

Недавно вышла новая версия сорта Unity. Все недочеты были убраны, и крепость оценивается по 8 бальной шкале и выше. Крепкий табак от Unity, это лучший вариант для людей, которые любят крепкий вариант. А еще это лучшая замена устаревшим брендам, которые порядком поднадоели. На данный момент бренд составляет около 15 вкусовых моментов.

Доставка

В интернет-магазине разработана гибкая система скидок для оптовых заведений и покупателей, которые сделали заказ впервые. Для постоянных клиентов тоже существуют льготы. Купить табак можно, как по оптовой цене, так и в разницу. Для заказа нужно собрать табак, аксессуары для курения в корзину и оформить заказ, введя личные данные. После этого через несколько минут позвонит оператор для подтверждения. Можно оформить самовывоз или доставку на дом. Обычно доставка осуществляется на следующий день или в то время, которое укажет клиент. Обязательно уточняйте стоимость по регионам, она может меняться. Все товары привозятся в плотной заводской упаковке, плюс в подарок могут положить бонус или небольшой сувенир.

Продукция в DarkHydra (интернет-магазин), есть разная. Тут можно приобрести уголь, чашу и другие аксессуары. Если нужно купить кальян от известного производителя, можете оформить заказ через интернет. Работает магазин достаточно давно, имеется лицензия на осуществление деятельности. Все вопросы, касаемо продукции уточняются на горячей линии у менеджера. интернет-магазин работает каждый день, с 9 утра.