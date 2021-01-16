Транспортерная лента: разновидности, назначение и конструкция

Транспортерная лента — неотъемлемая составляющая каждого конвейера. Она перемещает грузы, так как выступает в качестве тягового привода. Поэтому требования к ее качеству особенно высоки.

Виды транспортерных лент

Конвейерные ленты нашли широкое применение во множестве промышленных областях. Поэтому существует их в ассортименте магазина по ссылке: https://www.hrti.com.ua/transporternaya-lenta.html большое разнообразие. В зависимости от их назначения и особенностей, выделяют следующие группы продукции:

Лента транспортерная резинотканевая. Сюда относят наиболее распространенный тип изделий общего применения. К ним не предъявляются особые требования к морозостойкости и жаропрочности, поэтому они подходят для конвейеров, рассчитанных на средний уровень нагрузок. Шевронная транспортерная лента. Отличительной чертой данных изделий является наличие ребер (шевронов). Благодаря им обеспечивается надежная фиксация транспортируемых грузов под наклоном. Элеваторная транспортерная лента. Это отличный вариант для предприятий сельскохозяйственной промышленности, а также тех производств, в которых необходимо аккуратное перемещение сыпучих грузов. Лента транспортерная пищевая. В соответствии с ГОСТом 20-85, подобные изделия производятся из инертных материалов, которые не оказывают влияния на пищевое сырье и продукты. Конвейерная лента с поперечными перегородками и гофробортом. Эта лента — незаменимый вариант для транспортировки кусковых и сыпучих материалов.

Для разных задач стоит подобрать различные конвейерные ленты. Можно выбрать более специализированные изделия (например, морозостойкую и теплостойкую, маслобензостойкую и трудновоспламеняемую).

Особенности конструкции транспортерных лент

Конструкция конвейерной ленты напрямую связана с ее функциями и условиями эксплуатации. Она часто подвергается серьезным нагрузкам и воздействиям абразивных веществ. Все это нашло отражение в ее конструкционных особенностях.

Конвейерная лента производится из нескольких слоев материала, каждый из которых покрывается резиной. Помимо резины в ее изготовлении могут быть использованы ПВХ, полиолефины, а также силиконы.

В ее конструкции выделяют четыре слоя:

рабочая обкладка, изготовленная из резины;

прокладки из ткани или троса;

прокладки из резины, объединяющие слои каркаса;

нерабочая резиновая обкладка.

При покупке транспортерной ленты необходимо учитывать множество параметров. При правильном выборе, изделие будет надежным и долговечным.