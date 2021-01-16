Транспортерная лента: разновидности, назначение и конструкция

Транспортерная лента — неотъемлемая составляющая каждого конвейера. Она перемещает грузы, так как выступает в качестве тягового привода. Поэтому требования к ее качеству особенно высоки.
Виды транспортерных лент
Конвейерные ленты нашли широкое применение во множестве промышленных областях. Поэтому существует их в ассортименте магазина по ссылке: https://www.hrti.com.ua/transporternaya-lenta.html большое разнообразие. В зависимости от их назначения и особенностей, выделяют следующие группы продукции:
- Лента транспортерная резинотканевая. Сюда относят наиболее распространенный тип изделий общего применения. К ним не предъявляются особые требования к морозостойкости и жаропрочности, поэтому они подходят для конвейеров, рассчитанных на средний уровень нагрузок.
- Шевронная транспортерная лента. Отличительной чертой данных изделий является наличие ребер (шевронов). Благодаря им обеспечивается надежная фиксация транспортируемых грузов под наклоном.
- Элеваторная транспортерная лента. Это отличный вариант для предприятий сельскохозяйственной промышленности, а также тех производств, в которых необходимо аккуратное перемещение сыпучих грузов.
- Лента транспортерная пищевая. В соответствии с ГОСТом 20-85, подобные изделия производятся из инертных материалов, которые не оказывают влияния на пищевое сырье и продукты.
- Конвейерная лента с поперечными перегородками и гофробортом. Эта лента — незаменимый вариант для транспортировки кусковых и сыпучих материалов.
Для разных задач стоит подобрать различные конвейерные ленты. Можно выбрать более специализированные изделия (например, морозостойкую и теплостойкую, маслобензостойкую и трудновоспламеняемую).
Особенности конструкции транспортерных лент
Конструкция конвейерной ленты напрямую связана с ее функциями и условиями эксплуатации. Она часто подвергается серьезным нагрузкам и воздействиям абразивных веществ. Все это нашло отражение в ее конструкционных особенностях.
Конвейерная лента производится из нескольких слоев материала, каждый из которых покрывается резиной. Помимо резины в ее изготовлении могут быть использованы ПВХ, полиолефины, а также силиконы.
В ее конструкции выделяют четыре слоя:
- рабочая обкладка, изготовленная из резины;
- прокладки из ткани или троса;
- прокладки из резины, объединяющие слои каркаса;
- нерабочая резиновая обкладка.
При покупке транспортерной ленты необходимо учитывать множество параметров. При правильном выборе, изделие будет надежным и долговечным.