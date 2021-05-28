Практически 92% покупателей, перед тем как приобрести товар или услугу, читают отзывы. Когда мнения положительные, развернутые и полезные – это отлично. Но что делать с отрицательными комментариями? Каким образом проводить удаление негативных отзывов в Интернете, как улучшить репутацию бренда? Об этом поговорим далее.

Зачем удалять отрицательные комментарии

Негативные мнения оказывают отрицательное влияние на репутацию бренда в Сети. Согласно статистике, даже один плохой отзыв снижает количество покупателей на 22%, а если их больше 4 – число отказов от покупки возрастает до 70%. Ряд отзывов реальны, но иногда мнения оставляют фейки. В некоторых государствах приняты меры, защищающие бизнес от клеветы в Интернете. К сожалению, конкуренты нередко нанимают копирайтеров, которые пишут негатив другим компаниям за деньги. В Китае за атаки фейков грозит штраф 30 тысяч долларов, в Великобритании – 65 тысяч долларов.

Перед тем, как оформить заказ, пользователь прочитает как минимум три комментария. Из-за этого удаление негативных отзывов в Интернете, ухудшающих имидж компании, — это вынужденная мера. Но удалять мнения нужно в соответствии с законом и только в крайних случаях.

Как удаляют негативные комментарии

Существует несколько способов:

Переговоры с автором отзыва. Но для начала убедитесь, что его написал реальный пользователь, которого что-то не устроило. Далее изучите ситуацию, вникните проблему, поймите мотивы покупателя, выработайте стратегию общения с ним и план действий. Переговоры абсолютно легальны и в большинстве заканчиваются положительным исходом. Ведут их с авторами, с модераторами сайта-отзовика. Применение контрконтента. Не смогли договориться с пользователями или модераторами? Используйте контрконтент. Это статья-опровержение в виде обзора продукции, интервью с руководством. Но важно, чтобы текст попал в топ поисковой выдачи, тогда пользователь, вводя запрос в строку поиска для проверки отрицательного комментария, будет попадать на опровергающую статью. Помощь юристов. Обжаловать негативный комментарий можно в судебном порядке. К мере прибегают в крайних случаях, когда компания также заинтересована в материальной компенсации.

Чтобы выявить отрицательные отзывы, нужно их отслеживать. Можно делать это вручную, а можно пользоваться сервисами-помощниками. Один из таких сервисов – Repometr.com. Это бесплатная платформа, которая помогает привлекать клиентов, мотивировать их на положительные отклики и автоматически анализировать отзывы в Сети.