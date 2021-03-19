Удобное оборудование для размещения рекламной информации

Каждый бизнесмен должен ориентироваться в выставочном и рекламном оборудовании. Любой бизнес невозможен без рекламы, которую удобно размещать на разных стойках и системах.

Стойки для рекламных буклетов и перекидные системы для презентаций

Выставочное и рекламное оборудование разрабатывается специалистами. Дизайнеры придумывают внешний вид стоек и перекидных систем, технологи выбирают инновационные материалы для их изготовления. Качественные стойки-буклетницы могут состоять из одной стороны или быть многосторонними. На них есть лотки и кармашки, наверху дополнительная площадка. Дизайн такого оборудования не должен отвлекать внимание от печатной продукции, расположенной на нем.

Реклама бизнеса может оказаться максимально эффективной, если найдены недорогие варианты ее подачи. В торговых залах и учреждениях разного назначения принято размещать стенды и стойки, удобные подставки под буклеты.

Перекидные листательные системы важны для размещения информации:

в магазинах и офисах;

выставочных и торговых залах;

образовательных и медицинских учреждениях.

Это конструкции, в карманах и на полках которых лежат листы с рекламными материалами. В них указаны периодические акции и распродажи, перечень услуг и прочее. В кафе или ресторане перекидные системы служат для размещения на них меню.

Основные преимущества такого рекламного оборудования:

стильный дизайн,

компактность,

многоразовость,

долговечность.

В прошлое ушли доски и рекламные щиты. Реклама спустилась к потребителям. Любой может перелистать буклеты на стойках или взять их с собой. Небольшие перекидные системы занимают минимум полезного пространства. Рекламную продукцию на их полочках можно менять по мере необходимости. Такие конструкции служат продолжительное время, не меняя эстетичного вида.

Компания, которая изготавливает рекламное оборудование, выбирает для конструкций новые материалы. Оргстекло и металлический профиль выглядят современно, служат долго. Оборудование размещается на полу, стенах или столах.

Размеры и материал конструкций, тип размещения, формат карманов, цвет изделий заказчик выбирает самостоятельно. Компания выполнит оборудование любых конфигураций для размещения рекламы. Возможность заказа нестандартных конструкций привлекает клиентов, заказывающих оборудование для решения сложных задач.