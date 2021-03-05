Увлекательное морское путешествие вместе со слотом The Golden Sail в Фреш Казино

Игровой автомат посвящен пиратской тематике и приключениям. В слот можно играть на Фреш Казино бесплатно в демонстрационном режиме. Среди прочих опций, есть возможность играть используя автоматический режим. Для самых нетерпеливых игроков предусмотрена функция быстрого спина. При ее активации на одно вращение затрачивается менее секунды.

Описание слота The Golden Sail

Игровой процесс осуществляется на фоне пиратского корабля. Технически эмулятор состоит из пяти барабанов и имеет сорок линий выплат. Для формирования выигрышной комбинации необходимо чтобы на одной линии выпало минимум три одинаковых символа. Слот можно запускать как непосредственно в окне интернет браузера, так и скачав приложение казино на свой планшет или смартфон.

Специальные символы в игровом автомате The Golden Sail

Бомба является диким символом. Дикий символ может выпадать на каждом из пяти барабанов. Также комбинация из минимум трех бомб приносит игроку самостоятельные выигрыши. Главная же опция дикого символа заключается в том, что он может служить заменой любым другим знакам, кроме бонусного символа.

Колесо выполняет роль бонусного символа. В случаи выпадение трех таких знаков активируется бонусный этап.

Специальные опции слота The Golden Sail

Как уже говорилось, при выпадении трех символов колеса запускается бонусная игра. Но, в отличие от многих игровых автоматов, это не просто раунд бесплатных вращений. Перед игроком возникает бонусное колесо, которое делиться на два поля. На каждом из полей есть секторы, на котором отображаются разные призы. Колесо начинает вращаться. А после его остановки будет определен сектор с призом, который и получит игрок.

Среди главных призов:

Моментальный выигрыш. Игрок получает приз в размере в 50 больше его ставки.

Pick Me бонус. В случаи выпадения этого сектора, перед игроком появиться три сундука. Необходимо будет выбрать один из них. Если повезет, то игрок получит денежный выигрыш в размере от Х100 до Х5000 от суммы его ставки.

Бесплатные вращения. Игрок получит 10 бесплатных вращений. После каждого вращения на 1 единицу будет увеличиваться стандартный множитель.

Стоит отметить, что для запуска бонусной игры не обязательно ждать, чтобы на игровом поле выпало три колеса. Бонусную игру можно в любой момент приобрести за Х85 монет от ставки игрока.

Резюмируя, можно сказать, что The Golden Sail достаточно интересный и функциональный игровой автомат, который без сомнения найдет свою аудиторию среди поклонников азартных развлечений.