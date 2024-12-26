Uzbekistan Airways Cargo — отслеживание посылок

Доставка грузов из Юго-Восточной Азии и Европы в Россию осуществляется разными путями. Выгодное положение занимает Узбекистан, через страну ведутся поставки всех видов груза: минералы, стройматериалы, промышленное оборудование, личные вещи, одежда и обувь, продукты питания, энергетические ресурсы и многое другое.

Авиакомпания «Uzbekistan Airways» считается крупнейшим логистическим центром в Центральной Азии. С развитием международной торговли и увеличением объемов грузоперевозок, компания значительно расширила свои мощности и усовершенствовала услуги.

Терминал имеет оборудованные охраняемые зоны хранения для разных категорий грузов, включая опасные, крупногабаритные и негабаритные. Благодаря системе видеонаблюдения все этапы погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки товара строго контролируются.

Особенности грузового терминала

Грузовой терминал «Uzbekistan Airways» расположен в Ташкенте и оснащен современным оборудованием для обработки различных типов грузов. Терминал способен обрабатывать большие объемы грузов, включая контейнеры, опасные материалы и скоропортящиеся товары. Площадь терминала составляет более 20,000 м.кв. В год обрабатывается до 100 000 тонн груза.

«Uzbekistan Airways Cargo» предлагает клиентам ряд преимуществ:

Конкурентоспособные тарифы на грузовые перевозки.

Широкая сеть маршрутов, охватывающая ключевые города мира.

Высокий уровень безопасности и надежности перевозок.

Профессиональная команда, готовая помочь в любых вопросах

Как отследить груз

«Uzbekistan Airways Cargo Tracking» предлагает удобные инструменты для отслеживания грузов. С помощью онлайн-системы клиенты могут в реальном времени получать информацию о местоположении и статусе своих отправлений. Это позволяет минимизировать риски и повышает уровень доверия к компании.

Ключевые функции сервиса:

онлайн-портал для отслеживания;

уведомления о статусе груза;

поддержка клиентов для решения вопросов.

Отслеживание осуществляется по трек-номеру. При регистрации груза в аэропорту отправители и получателю выдается авианакладная с уникальным идентификационным номером. На сайте компании qtavia.com в строке поиска нужно ввести номер накладной, система Uzbekistan Airways Cargo Tracking автоматически обработает запрос. Через несколько секунд информация о местонахождении, рейсах и уже пройденных таможенных постов высветится на экране. Также можно воспользоваться бесплатной рассылкой СМС-уведомлений. Информация об изменении статуса заказа будет приходить на телефон.