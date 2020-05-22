Обычно, когда приходит время выводить выигрыш, у пользователей возникает масса вопросов и сомнений. Так происходит чаще из-за того, что перед регистрацией мало кто читает пользовательское соглашение и раздел с часто задаваемыми вопросами. Чтобы иметь возможность вывести деньги с любого азартно-развлекательного сайта, в том числе и Вулкан казино Оригинал, придется пройти верификацию. Что это и зачем нужно, читайте ниже.

Расшифровка понятия верификации в казино

Данное понятие предполагает идентификацию личности. Проводится мероприятие для того, чтобы:

сверить счета для ввода/вывода — они должны быть одинаковыми;

определить «человечность» аккаунта — администрация должна удостовериться, что клиент настоящий, а не бот;

проверки возраста — администрация должна быть уверена, что пользователь является совершеннолетним, ведь иначе сайт потеряет лицензию.

Кроме того, проводится анализ данных относительно игры — все ли условия выполнил пользователь для вывода денег. Это может быть отыгрыш по Вейджеру или выполнение других заданий.

Этапы проведения верификации данных

Процесс верификации проводится в несколько этапов:

Внесение определенной суммы денег на счет — это нужно для подтверждения идентичности балансов для ввода/вывода.

Предоставление скана паспорта — идентификация личности. На нем должно хорошо быть отображено дата рождения, ФИО, фото. Номер и серия паспорта не важны. Если клиент переживает, то может их закрасить или не захватывать объективом камеры.

При выводе очень крупной суммы, администрация Вулкан Оригинал может затребовать расширенный пакет документов. Он должен быть заверен нотариально. Процесс усложнен, т. к. с большого выигрыша нужно будет заплатить налог. Кроме того, потребуется больше времени на проверку истории игрового процесса.

От чего зависят сроки вывода денег

Главный фактор, влияющий на скорость отчисления — тип платежной системы. Если это банковские карты, то процесс отнимет намного больше времени, чем при эксплуатации веб-кошельков.

Это связано с особенностями работы банков и самого перечисления:

структура проверяет данные клиента относительно захода и выхода денег — откуда и куда уходят ресурсы;

не работает по выходным и праздникам.

Сам процесс отчисления происходит при участии посредника, т. е. банка. Эта структура в свою очередь берет комиссии, на что также уходит время.

В общей сложности забрать выигрыш можно в течение 1-7 дней. Если сумма большая, то выводить ее придется частями.

При использовании веб-ресурсов, весь процесс происходит напрямую. Деньги выходят от казино и сразу поступают на счет пользователя. Примерный срок — от нескольких минут до 3 часов. Здесь задержки могут быть связаны только с качеством работы интернета.