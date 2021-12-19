Водка в тетрапаках – экономично и удобно

У ценителей хорошей водки и других алкогольных напитков довольно быстро скапливается большая коллекция разнокалиберных бутылок. Сначала это кажется даже интересным, и каждый новый вариант вызывает радость. Но когда число экспонатов превышает критический уровень, это начинает мешать. Не у всех есть время и желание носить бутылки в пункт сдачи.

Проблему бутылок решает водка в тетрапаках https://spirt96.net/category/vodka/ – экономичной современной упаковке. Она обеспечивает удобство хранения и транспортировки, а также значительно снижает стоимость покупки.

Тетрапак – это выгодно

Снижение цены на напитки в тетрапаках настолько заметное, что закрадывается мысль, что так продаются только более дешевые разновидности. Но на самом деле причина низких цен совсем в другом:

стоимость самого тетрапака во много раз меньше, чем стоимость фирменной дизайнерской бутылки;

картонная упаковка обладает очень малым весом, что сильно снижает стоимость транспортировки, и в магазин товар идет без транспортной наценки;

упаковки облегчают хранение напитков, поэтому издержки на содержание тоже снижаются;

за счет большого объема (минимум 2 литра, максимум – 10) покупка обходится как мелкий опт.

Суммарное действие этих четырех факторов приводит к тому, что цены на алкогольные напитки в тетрапаках значительно более выгодные, чем на продукт в красивых фигурных бутылках с золочеными этикетками.

Особенно сильно ценовая разница заметна для элитного алкоголя, который продается в сувенирных емкостях эксклюзивной работы. Стоимость такой бутылки может даже превышать стоимость самого напитка, который в нее заключен.

Предельная лаконичность обеспечивает тетрапаку дешевизну, но оформление застолья при этом только выигрывает. Водку просто переливают в графины, и она выглядит даже благороднее. Также можно поставить на стол

Гигиеничность

Практически все любители спиртных напитков слышали совет не держать алкоголь в пластиковой таре. Но это справедливо не для любых пластиков. Для изготовления тетрапаков и баклажек используется специальный пластик, который не вступает в реакцию со спиртом. Такая тара обеспечивает оптимальные условия для хранения химически активной жидкости.

Основной материал тетрапака – это легкий, экологически чистый картон. На обе стороны такого картонного листа наносится покрытие, усиливающее его прочность и одновременно делающее бумагу непромокаемой. После такой обработки картон может одерживать алкогольный напиток на протяжении нескольких лет, совершенно не изменяя его состава.

Тетрапак полностью исключает взаимодействие напитка с внешней средой. Поэтому он не меняет вкуса, не окисляется, не накапливает посторонних запахов. К тому же плотный картон на 100% защищает напиток от воздействия световых и ультрафиолетовых лучей, которые портят качество спирта. Поэтому тетрапак обеспечивает напиткам гораздо более гигиеничные условия транспортировки и хранения, чем обычные стеклянные бутылки.