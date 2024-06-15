Всё о процессе легализации документов для ОАЭ: от подачи заявления до получения результатов

Легализация документов для ОАЭ в РФ: сроки, стоимость, этапы.

Предисловие: Консульская легализация документов — важный этап для тех, кто прогнозирует выезд в Арабские Эмираты.

В этой статье мы напишем о процессе легализации документов для Арабских Эмиратов в России, а также опишем пошагово все действия, напишем стоимость, и продолжительность процесса легализации.

Заинтересует тех, кто хочет все понять и сделать все правильно и быстро.

Шаги по консульской легализации:

1. Первым этапом процесса является создание нотариального документа для легализации. Это нотариальная копия оригинала, например, диплома, свидетельства о браке, справки о несудимости, свидетельства о рождении, и т.д., или документ изначально созданный нотариусом -согласие на выезд ребенка, заявление, доверенность и т.д. Цена этого этапа варьируется и зависит от области и типа исходника, и непосредственно нотариуса. Снятие нотариальной копии обойдется недорого — от 50 рублей до 150 рублей за каждую страницу. Составление документа у нотариуса встанет дороже и зависит от нотариуса. Примерно от 1000 рублей до 3000 рублей.

2. Заверенный нотариусом перевод. После нотариуса документ нужно перевести на арабскийили английский язык и заверить опять у нотариуса подпись переводчика. Цена данного шага зависит от объемности текста в документе и языка, обычно это стоит от 1600 до 3000 рублей включая нотариальное заверение за стандартный личный документ.

3. Легализация. Следом за нотариальным переводом, будет нужно пройти 3 шага — Министерство юстиции, консульский отдел МИД и консульство ОАЭ в России. Стоимость прохождения в переводческих компаниях, специализирующихся на этом составляет около четыре тысячи рублей за документ. Если делать это собственными силами, если есть время и знание, порядка дейстий. В этом случае надо будет всего лишь оплатить сбор в размере триста пятьдесят рублей за каждый документ по нужным реквизитам МИД. Министерство юстиции принимает документы без оплаты госпошлины. Прием документов в консульский отдел МИД осуществляется по электронной записи на сайте МИД. Осуществить запись не просто, так как запись сделать возможно только на месяц вперед, и обычно все это время уже расписано и занято. После отдела легализации МИД, заносим документы в консульство ОАЭ в Москве по адресу ул. Улофа Пальме, д. 4. Прием с 10 до 12 часов. При себе необходимо иметь вышедший из МИДа документ и оплаченный консульский сбор, размер оплаты для личных документов 150 дирхам, для коммерческих — 2000 дирхам. Сбор оплачивается на сайте МИД ОАЭ с карты не российских банков. По причине наложенных санций, оплата нашими картами невозможна. Карты МИР также не принимаются.

Длительность процедуры и советы: Обратите внимание, что каждый этап легализации имеет свою продолжительность. Итоговая продолжительность может потребоваться от нескольких недель до 1.5 месяцев. Перевод документа обычно занимает от 1 до 3 дней. Минюст и МИД длится от 1 до 2 недель на каждый шаг, зависит от того, каким образом подавались документы. Прохождение консульства ОАЭ может занять до 5-7 рабочих дней. Рекомендуем начинать процесс легализации документов заранее, чтобы это не отразилось на качестве и исключило ошибки. Также стоит обратить внимание на соответствие требованиям оформления документов и перевода, чтобы избежать задержек и возможных ошибок.

Резюмируя: легализация для ОАЭ в России — это важный и необходимый процесс перед выездом в Эмираты. Заблаговременно изучив все детали, узнав стоимость определившись временной составляющей всего процесса, вы сможете спланировать свое время и избежите непредвиденных проблем. Удачи вам в ваших начинаниях в ОАЭ!