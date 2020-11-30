Геотекстилем называют прочное полимерное полотно, которое применяется при устройстве систем отведения воды из почвенного слоя. От выбора вида материала зависит качество и долговечность дренажной системы.

Виды дренажного геотекстиля

Существует несколько видов полотна, которые отличаются по составу и способу производства. Наиболее качественный геотекстиль изготавливают из полипропилена. Специалисты https://termoplast.com.ua/news/kak-vybrat-geotekstil-dlya-drenazha/ утверждают, что данный материал, обладающий прочностью и долговечностью, для создания дренажа подходит лучше всего. Однако он является и самым дорогим.

Также выпускаются геополотна из мононити, которые немного уступают по своим прочностным характеристикам полипропилену, но зато стоят гораздо меньше. Самым дешевым является материал из смесовой нити. В его составе синтетические волокна сочетаются с натуральными, которые быстро разрушаются в почве под действием влаги. Поэтому такое полотно не подходит для создания дренажной системы.

Технические свойства полотна зависят от технологии, которая применяется при его производстве. Геотекстиль изготавливают следующими способами:

термическим скреплением синтетических нитей. Под действием высокой температуры получается нетканый высокопрочный плотный материал. Данное полотно часто применяют при строительстве фундаментов;

иглопробивным способом, то есть механическим скреплением нитей, при котором полотно приобретает способность отлично пропускать воду;

комбинированным способом, при котором иглопробивание сочетается с действием высоких температур. Материал, полученный при данной технологии очень прочный, но плохо пропускает воду. Поэтому для дренажа не применяется.

Параметры плотности

Способность пропускать воду и укреплять грунт зависит от плотности геотекстиля. Значения плотности выпускаемых материалов колеблются от 100 до 1200 г/ м2. Чем выше плотность полотна, тем оно прочнее и долговечнее. В то же время с повышением плотности уменьшается гигроскопичность геотекстиля.

Для создания дренажных систем, когда воплощают в жизнь ландшафтные дизайнерские проекты, применяют геополотно, плотность которого не превышает 200 г/кв м. Этого значения вполне достаточно, чтобы дренаж длительно и эффективно работал.

Лучшие производители

При выборе дренажного геополотна также имеет значение марка производителя. Сегодня покупатели вполне оправдано отдают предпочтение известным брендам, которые хорошо себя зарекомендовали. Качественная продукция выпускается компаниями США, Германии, Украины и Чехии.