Instagram – это одна из самых популярных социальных сетей, которой сейчас пользуются дети, подростки, взрослые и даже пенсионеры, поскольку это отличная площадка для общения, развития своей страницы, связи, продаж, рекламы и бизнеса.

Страничка есть у каждого второго. Однако не все используют ее на 100%, ведь у многих в профиле 5-10 фото, незаполненный аккаунт и просто несколько диалогов. В то время как другие пытаются активно продвигать свою страницу для того, чтобы набирать аудиторию и зарабатывать в Instagram. Получается это далеко не у каждого. Если есть бизнес-идея, например, хочется создать интернет-магазин в Instagram, шоурум, развить свою страницу и создать марафон или чек-лист, без хотя бы минимальной аудитории в несколько тысяч ничего не получится. Если хочется просто создать свой блог и продвигать какие-то идеи, а потом получать продукцию по партнерке, бартеру или зарабатывать на рекламе, то подписчики тоже необходимы.

Раньше было намного проще набрать подписчиков при помощи взаимной подписки, тэгов, сайтов с накруткой. Сейчас аккаунтов стало настолько много, что выделиться просто невозможно и стать популярным в кратчайшие сроки честным путем тоже невозможно. Как вариант можно купить аккаунт инстаграм и стартовать с почвой под ногами. Это действительно эффективно, не нужно в этот момент думать о честности, если хочется создать свой личный онлайн-бизнес и зарабатывать. Намного лучше начинать с 1000-5000 тысячами подписчиков, чем просто с нуля.

Какую страницу в Instagram можно приобрести

Сейчас есть много вариантов. Например, можно купить пустой женский или мужской аккаунт, страницу с уже заполненной информацией или профиль с 3-15 фотографиями, которые потом, конечно же, можно удалить или архивировать при необходимости. Также можно купить профиль в Instagram с возрастом, если важно, чтобы аккаунт был создан год или пять лет назад. Вариантов в настоящее время предлагается действительно много. Стоит отметить, что больше подписчиков на более-менее заполненных страницах. В целом, легко можно за относительно небольшие деньги купить страничку, на которой тысяча, две, три или четыре подписчиков. Этого явно будет достаточно для первого старта.

Так что стать популярным в Instagram теперь может каждый. Главное – знать эффективные обходные пути и не бояться вкладывать деньги. Тогда полученный результат оправдает все ваши ожидания.