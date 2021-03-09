Выучим главные термины и правила 1xbet

1xbet букмекерская контора, которая расположилась на портале https://site-bk-1xbet.ru/, всегда рекомендует разумно подходить к выполнению ставок на те или иные дисциплины. Прежде чем начать выполнять ставки, необходимо изучить внимательно все основные правила сайта, а также познакомиться с терминологией.

Знакомство с терминами 1xbet

Важно, чтобы каждый пользователь владел терминологией, если он серьезно намерен совершать ставки:

Пари – соглашение, которое заключается между игроком и букмекерской конторой. Оно основывается исключительно на риске. Пользователю необходимо согласиться с правилами букмекерской конторы при совершении ставок. Исход. Это итог определенного спортивного события, соревнования, на которое делал ставку пользователь. Часто можно встретить понятие «Прямой исход»:

П1 – победа первой команды;

П2 – победа второй команды;

Х – ничья в матче.

Есть виды соревнований, где ничья не предусмотрена.

Линия – это комплекс событий, в котором пользователю зеркало 1хбет предлагают всевозможные исходы с предоставленными коэффициентами. Устанавливается и дата, и время начала соревнований. 1хбет букмекерская контора дает пользователю линию, чтобы заключить с ним пари. Отмена ставки. Так называется несостоявшееся пари. В данном случае расчет выигрыша осуществляется с учетом коэффициента 1. Ставка на тотал. Это суммарный итог соревнования. Он может выражаться суммой забитых голов, например, в футболе. Либо в сыгранных геймах в теннисе и т.д. Есть аббревиатура ТБ – тотал больше, а есть ТМ – тотал меньше. ИТ – индивидуальный тотал. Фора. Это вид ставки в 1xbet зеркало рабочее на сегодня, при которой пользователю нужно угадать с каким преимуществом будет победа или поражение команды. Обозначается буквой Ф.

Какие правила расчета выигрыша установил 1xbet

Если пользователь 1хбет намерен выигрывать, ему обязательно познакомиться с данными правилами.

1xbet официальный сайт имеет полное право выплачивать выигрыш в течение месяца. Но это правило в основном действует в той ситуации, если букмекерская контора заподозрила пользователя в мошеннических действиях. Есть еще ситуации, когда пользователь не соглашается с расчетом выигрыша. В данном случае он подает жалобу в службу техподдержки. Ее надо подать в течение 10 суток, иначе позже жалобу могут не рассмотреть.

Разных ситуаций бывает много, в каждом случае, администрация старается со своей стороны приложить все усилия, чтобы помочь игроку. Совершать ставки – всегда было рискованным занятием. Ведь порой на кону стоят немалые деньги. Поэтому администрация 1xbet призывает всех пользователей очень ответственно относиться к ставкам. Ведь указанные выше примеры правил, это лишь малая часть. На официальном сайте 1xbet все расписано гораздо больше. Поэтому первое, что необходимо сделать пользователю – внимательно изучить всю информацию на сайте.