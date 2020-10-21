Техобслуживание холодильного оборудования заключается в осмотре, текущем и планово-предупредительном ремонте и в устранении неисправностей агрегата. Так, сервис холодильного оборудования выполняется квалифицированными специалистами, опыт которых достигает более 40 тысяч рабочих часов.

При выполнении техобслуживания, все сведения о ремонте и правила эксплуатации оборудования фиксируются в журнале техобслуживания. В процессе функционирования, на поверхности любого холодильного агрегата появляется снеговая шуба толщиной до 4 мм. Именно тогда важно проводить оттаивание устройства. Зачастую уход за холодильным оборудованием ложится на персонал магазина, кафе и сотрудников других заведений, поэтому процедуры не всегда выполняются в соответствии с установленными требованиями и нормами.

Промывка агрегатов должна проводиться каждые 7 дней. Можно выполнять процедуры самостоятельно, а можно заказать услуги специализирующихся компаний. Так, каждого предпринимателя порадует обслуживание холодильного оборудования цены на Ралко Техник.

Почему стоит заказать сервисное обслуживание у нас?

Сотрудники компании – высококвалифицированные специалисты, способные решить задачи повышенной сложности.

Благодаря современным технологиям, система Ралко Техник следит за исправностью холодильного устройства 24/7.

Специалисты компании выезжают на вызов на протяжении 2-6 часов.

Компания славится современным инжинирингом и честной работой без лишних предложений.

Инженеры предприятия предлагают высокоэффективные проекты.

Фирма гарантирует использование лишь сертифицированных устройств и запчастей самых популярных и надежных брендов США и ЕС.

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Особенности сервисного обслуживания

Сервисное обслуживание включает в себя отслеживание исправностей функционирования холодильного оборудования. Помимо того, специалисты компании Ралко Техник предлагают санитарную обработку оборудования и удаление сформировавшейся снеговой шубы.

Техосмотр – разновидность ремонтных услуг, включающая в себя комплекс процессов, главной задачей которых является сохранение исправного состояния холодильного агрегата посредством устранения незначительных неисправностей, настройки техники и проверки рабочего состояния устройства.