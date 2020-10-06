Сама идея поисковой системы возникла тогда, когда интернет стал быстро расти и развиваться. Тогда и понадобился инструмент, который помогает людям искать информацию во всемирной паутине быстро и с наивысшим уровнем отдачи. И сейчас, когда интернет практически безбрежен, поисковая система – единственный способ упорядочить его и добыть из него нужную и важную информацию.

Яндекс ИКС является очень действенным механизмом ранжирования сайтов и помогает Яндексу удовлетворять нужды своих клиентов в получении информации.

Как рассчитывается показатель?

Алгоритм расчета, естественно, является коммерческой и интеллектуальной тайной компании Яндекс. Известно только, что в отличии от PageRank в Google значение имеет не только количество ссылок и авторитетность сайтов, на которых размещены ссылки, но их тематика. Она должна соответствовать тематике сайта, на который размещена ссылка. Потому алгоритм ранжирования и называется тематический индекс цитирования. По мнению разработчиков, если сайты связаны тематически, то гораздо большая вероятность получения наиболее релевантного ответа на вопрос пользователя по ссылке.

Главным условием работы алгоритма является индексация Яндексом сайта, на котором расположена ссылка. Без этого ссылка не будет учтена.

ИКС на самом деле не просто количественный показатель, но вдобавок еще и качественный, так как поисковая система Яндекс придает ссылкам разную важность и значимость в зависимости от рейтинга сайтов, на которых они размещены. Примечательно, что не учитываются сайты, на которых ссылку можно разместить самостоятельно и без угрозы ее удаления. То есть веб-ресурсы без модерации, доски объявлений, блоги и форумы вообще никак не влияют на ИКС. Также игнорируются сайты, расположенные на бесплатных хостингах, особенно если они не зарегистрированы в Яндекс.Каталоге.

Также для проверки ИКС используются специальные бесплатные сервисы, не принадлежащие Яндекс, которые легко найти в интернете. Это, например, служба PR-CY или браузерный SEObar.

Как нарастить?

Нарастить ИКС вполне реально, если впритык заняться размещением ссылок на свой сайт на авторитетных веб-ресурсах. Ничего сложного. Но нельзя также преувеличивать его роль в SEO оптимизации сайта. Ведь вес сайта в поисковой системе формирует целый ряд факторов, в первую очередь, качество контента, его оригинальность и полезность для посетителей.