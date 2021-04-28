Євро: обмін за вигідним курсом

Для українців давно звична справа – здійснювати переведення гривневих накопичень у євро/долари. Звичайна продаж або купівля валюти, як правило, не викликає будь-яких питань.

Але не варто поспішати та звертатися в найближчу обмінку для придбання євро на гривні. Оскільки курс євро, конвертаційні умови валют в різних місцях можуть відрізнятися значно.

Євро – популярна валюта

Євро, поряд з доларом – валюта одна з найпопулярніших. На сьогодні в світі вони дві ключові, їх називають надійним засобом капітало зберігання. Валюта панує в міжнародній торгівлі, має стабільний попит майже в кожному куточку світу.

Євро: вигідний курс і обмін

Найзручніше проводити валютний обмін за допомогою віртуального конвертера. «Відвідуючи» обмінники онлайн, не потрібно витрачати час на поїздки. Немає і транспортних витрат при зверненні в подібні обмінники. До того ж там, як правило, пропонуються курси більш вигідні, ніж в банківських установах.

Однак, такий варіант підходить для тих, хто міняє е-гроші. Якщо потрібно поміняти готівкові, передбачені наступні методи:

в банку – через касу;

в стаціонарних обмінниках.

Пропонує обмін валют і чорний ринок.

Від крайнього варіанту варто відмовитися відразу, нехай у валютних спекулянтів курс і особливо привабливий. Користуватися послугами мінял на вулиці небезпечно: так недовго залишитися без грошей, потрапивши на вудку шахраїв. Крім іншого, подібні угоди є протизаконними, за них штрафують, валюту конфіскують.

Тому оптимальний варіант – звернення до банківських кас і обмінних пунктів приватних компаній, які діють на підставі ліцензії НБУ.

Зокрема, оптимальні конвертаційні умови по валюті пропонує Мережа обмінників компанії KIT GROUP.

Переваги приватних обмінників

Важлива якість сервісу: немає тяганини, клієнтів не напружують бюрократичними формальностями. Відсутні і довгі черги.

А також:

часто умови обміну більш вигідні (немає комісій, курс краще);

суму можна забронювати, перед поїздкою в обмінний пункт зафіксувавши поточний курс євро;

в солідних компаніях з обміну (і Кіт Груп – не виняток) завжди є власний сайт. Там попередньо можна заповнити заявку, дізнатися актуальні курси, так далі.

Для постійних клієнтів передбачені додаткові послуги:

можливість отримання знижок;

підтримка в режимі 24/7 по телефону гарячої лінії;

супровід до автомобіля і так далі.

Варто відзначити, що в KIT GROUP обмін валют клієнт може призвести в зручний для нього час.