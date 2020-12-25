Здоровый сон для ребенка: как правильно выбрать детский матрас

Здоровый сон – это один из основных критериев для сохранения здоровья и хорошего настроения. Особенно важно правильно подобрать спальное место для ребенка. Маленький организм только начинает полноценно формироваться, а хороший матрас поддержит позвоночник и сохранит здоровье на долгие годы.

Как выбирать детские матрасы

Выбирая матрасы для детей, нужно учесть несколько основных факторов:

Возраст ребенка. В зависимости от этого критерия могут быть рекомендованы матрасы разной жесткости и наполнения. Общее состояние здоровья. Можно проконсультироваться с ортопедом – какой именно матрас будет комфортным для сна и поддержит растущий организм, если есть какие-либо заболевания опорно-двигательного аппарата. Вес ребенка. Многие матрасы рассчитаны на определенную максимальную нагрузку. Эта информация указывается на ярлыке производителя. Размер кровати – один из основных критериев при выборе матраса. Спальное место должно быть ровным, без изгибов и заломов. Это способствует правильному формированию позвоночника.

Определив основные критерии, можно приступить к выбору матраса для ребенка. Для детей младшего дошкольного возраста подойдет спальное место с жесткостью выше среднего. Лучше всего отдать предпочтение беспружинным матрасам. Они отличаются длительным сроком эксплуатации и могут быть изготовлены из различных материалов.

А для подростка?

В подростковом периоде нужно учесть растущую весовую категорию ребенка. Чем большую нагрузку выдерживает одно спальное место, тем дольше оно прослужит. Также важно соблюдать рекомендации по правильной эксплуатации матраса. Жесткость такого матраса должна быть средней, или выше среднего. Это позволит подростку лучше высыпаться и снимать напряженность с уставшего позвоночника.

Если у ребенка есть заболевания опорно-двигательной системы, то можно сделать заказ с индивидуальными параметрами. Это поможет выполнить все медицинские требования и восстановить организм после повреждений.

Современные наполнители для матрасов

В производстве матрасов могут быть использованы разные наполнители. Как правило, это натуральные материалы – волокна кокосовой койры, латекс и войлок. Есть модели, которые оснащены пенополиуретановыми вставками или поролоном, могут быть использованы наполнители смешанного типа.

Все материалы абсолютно безопасны. Они могут применяться как по отдельности, так и вместе. От этого зависит уровень жесткости матраса, срок эксплуатации и комфортность сна.