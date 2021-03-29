Что нужно знать о продвижении в Facebook

Времена, когда Facebook использовался только для развлечения и общения уже прошли. Сегодня эта платформа позволяет развивать свой бизнес, являясь основной площадкой для рекламы. В данной соцсети сосредоточена многомиллионная аудитория, что делает ее одним из наиболее эффективных каналов привлечения трафика. Разберемся, кому это может быть полезным и с чего начинать продвижение.

Цели раскрутки

Развитие бизнеса в соцсетях в основном направлено на повышение прибыли через привлечение целевого трафика. Это, в свою очередь, является основным условием для роста продаж. Также SMM продвижение позволяет решать и ряд маркетинговых задач:

· повышает узнаваемость бренда;

· формирует лояльность среди целевой аудитории;

· позволяет находить и собирать единомышленников.

Достичь поставленных целей можно при условии грамотно выполненной раскрутки в «ФБ». С чего начать – об этом мы расскажем ниже.

Кому потребуется раскрутка в Facebook

На «Фейсбуке» сосредоточена многомиллионная аудитория, что делает продвижение на этой площадке выгодным для бизнеса различной направленности:

· фирмам, которые заинтересованы в формировании положительного имиджа. Представительство на Facebook сегодня считается престижным и помогает повысить репутацию, развить лояльность среди пользователей;

· компаниям, коммерческая деятельность которых рассчитана на иностранных покупателей или не привязана территориально. Например, есть смысл прибегнуть к раскрутке в этой соцсети инфосайтам, ресурсам, продающим онлайн-курсы и т. п.;

· компаниям-представителям сегмента В2В;

· интернет-магазинам. Возможности Facebook позволяют создавать и раскручивать группы, которые можно использовать в качестве платформы для выкладки товара;

· частным специалистам. Раскручивать свой бизнес и привлекать трафик в «Фейсбуке» выгодно для фотографов, репетиторов, стилистов и дизайнеров и пр.;

· представителям сферы сервиса (салонам красоты, фитнес-центрам, гостиницам и пр.).

По сути, Facebook является универсальной площадкой, раскрутка на которой будет полезна для бизнеса любого формата и тематики, кроме запрещенных (финансовых пирамид, эротики, табачной и алкогольной продукции и т. п.). Детальнее ознакомиться с ограничениями можно в правилах социальной сети.

Поэтапное развитие: основные шаги на пути к раскрутке

Данный процесс следует выполнять последовательно. Первым шагом, который нужно сделать – создание бизнес-аккаунта. Личные профили не подходят для продвижения, поскольку для них недоступна возможность контроля статистики. Следующий этап – выбор аватара и интересной обложки. Они могут быть статичными или динамическими, но в любом случае должны отражать деятельность компании. Если в планах развитие компании, то в качестве оформления и аватара можно выбрать ее логотип или изображение продукции.

Третий шаг – выбор шаблона. Найти их можно в настройках. Как мы писали, продвижение в Фейсбуке является выгодным и удобным мероприятием для всех видов бизнеса, это подтверждает и тот факт, что в библиотеке соцсети представлены готовые шаблоны как для коммерческих, так и некоммерческих организаций.

Для раскрутки в «Фейсбуке» стоит также привязать к странице аккаунт Instagram. Данная соцсеть тоже входит в число наиболее популярных в мире, на ее просторах сосредоточена огромная аудитория, что делает ее выгодным каналом получения трафика. После привязки нужно наполнить страницу. Контент различается на информационный, развлекающий и продающий. Для наполнения можно использовать все три формата, ориентируясь на «золотое правило» SMM: 60/20/20. Также нужно подобрать ключевые хэштеги. Они подчеркивают тематику страницы, помогают сортировать наполнение.

После всего можно начинать работы над привлечением пользователей. Для этого нужно оставлять ссылки на страничку на разных источниках, приглашать подписчиков, настроить таргетированную рекламу. Лучше доверить выполнение этих операций специалистам, которые ориентируются в тонкостях и актуальных трендах раскрутки на Facebook.