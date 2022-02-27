Что такое лайки и для чего они необходимы?

Иметь свою страничку в Vkontakte, дело сейчас обычное. Миллионы пользователей этой сети используют её для разных целей. Кто-то ведёт свой личный блог, кому-то он необходим для продвижения своего дела или хобби, а кто-то просто смотрит видео или читает интересные паблики, отмечая лайком понравившиеся моменты, фотографии и т.д. Для чего же нужны лайки ВКонтакте и почему их так часто специально накручивают?

Лайк является лакмусовой бумажкой популярности в сети. Активные пользователи ВКонтакте знают: чем больше лайков, тем более раскрученной становится страничка, а значит и охват аудитории намного шире. Это необходимо для привлечения новых клиентов, если речь идёт о каком-то товаре или услугах, а так же для поддержания популярности, как в случае с медийными личностями или политиками, например. Важно правильно выбрать лучшее время для постов в вк, чтобы охватить максимум аудитории.

Чтобы войти в топ популярности, благодаря лайкам, недостаточно только качественного контента, хороших фото и красиво оформленного профиля. Необходимо быть на первом месте в новостной ленте и запросах в поисковике по хештегам. Даже если все ваши друзья и подписчики поставят заветное сердечко , нет гарантии того, что вы туда попадёте. Именно поэтому стало так популярно искусственно добавлять лайки, создавая видимость одобрения и внимания большого количества людей. Сделать это достаточно не сложно и под силу разобраться каждому. А если не хочется особо напрягаться самому, всегда найдётся человека, который за определённую плату выполнит это за вас.

Регулярное обновление фото или видео с интересным сюжетом, плюс накрутка лайков, способны продвинуть что и кого угодно за достаточно короткий промежуток времени. Приобретая новых подписчиков, необходимо подумать, чем можно привлечь и удержать их внимание. С большой долей вероятности подписчики подпишутся в ответ, а значит, и их друзья могут, в теории, стать вашими друзьями, соответственно, увеличивая популярность через лайки.