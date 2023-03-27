CRM для бизнеса – «Мегаплан» для управления компанией

При ведении деятельности, связанной с продажами, необходимо следить и за отчетностью, а также за грамотным составлением базы клиентов. В этом случае используют CRM системы для бизнеса, которые позволяют контролировать бизнес-процессы, а также деятельность сотрудников при продажах.

Ряд действий, которые раньше выполнялись вручную сотрудниками, теперь автоматически формируются в CRM, к примеру документация или карточки клиентов. Также формируются и напоминания, добавляются данные в календари.

Для кого подойдет CRM

Сейчас CRM для бизнеса используется:

Для производства. Для строительных компаний. Для B2B услуг. Для оптовых продаж. Для отделов продаж. Для сферы услуг. Для логистики и так далее.

Обширность сферы применения подойдет для каждой компании, которая хочет повысить уровень обслуживания клиентов. Интерфейс CRM позволяет освоиться в течение недели, и нет необходимости привлекать IT-Отдел для этого. Обучение проводится с сотрудниками, объясняются почему CRM для бизнес-процессов подойдет для компании. Таким сервисом считается Мегаплан, который подойдет для фирмы любого масштаба.

Преимущества CRM

Выделяются следующие плюсы:

Карточка клиента формируется автоматически. Далее сотрудник связывается через мессенджер, причем встроенный в CRM. Отслеживание поступающих заявок. Действия производятся в одном окне, а значит ускоряется взаимодействие. Не приходится переключаться между окнами, информацию сотрудник получает в одном месте. Безопасность использования. Права доступа настраиваются таким образом, чтобы снизить риск утечки данных. Менеджер получает доступ к тем данным, с которыми предстоит работать. Контроль со стороны руководителя. Отчетность создается автоматически, а начальник получает доступ к данным о том, как работают сотрудники, выполняют ли задачи вовремя, нет ли задержек. Так выявляются слабые и сильные стороны. Скорость интеграции сервисов. При взаимодействии с другими программами CRM позволяет быстрее встроить в работу. В специальных магазинах, где скачивается ПО, улучшающее работу, скачиваются нужные сервисы.

Таким образом, повышается скорость работы и обработки заявок клиентов. Для менеджеров – это возможность снять с себя рутинные задачи, и действовать только на повышение качества бизнес-процессов.

Мегаплан предоставляется бесплатно на срок в 14 дней, чтобы успеть оценить преимущества сервиса и принять решение о том, стоит ли полноценно внедрять в работу. Так что сотрудники за это время разберутся с тем, как будет вестись деятельность. Внедрение CRM для бизнеса происходит в короткий срок, а техническая поддержка поможет решить возникающие вопросы.