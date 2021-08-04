Рекламу чего чаще всего мы видим? Зубной пасты? Стирального порошка? Телефонов? Нет. Это реклама букмекерских контор, которые рекламирует большинство Ютуб и телеграм каналов, всплывающие окна на спортивных сайтах. А ставки на спорт набрали невиданную популярность среди народа. Большинство людей задаются очевидным вопросом: «Дают ли прогнозы на спорт букмекеры, ведь они дают котировки?». Так давайте же разбираться же разбираться, верны ли прогнозы букмекеров или же все фикция. Это не просто так, а мнение людей.

Прогнозы – это дело тонкое

Мир постсоветского пространства захватили букмекерские конторы. На каждом шагу, в любом городе имеются пункты приема ставок. Так еще и реклама мобильных приложений искушает. Грубо говоря, идет захват рынка. Сегодня букмекерские конторы имеют такую же популярность, что и кока-кола.

С развитием беттинга появились так называемые капперы. Данный контингент является экспертами в мире ставок, однако, большинство из них мошенники. Из-за набора популярности такого рода прогнозистов, то БК (букмекерские конторы) решили с периодической системой давать свои прогнозы на различные события. Причем это совсем бесплатно. Делается это для привлечения новой аудитории, а также сохранить старую. Как бы странно не звучало, но конторы дают верные прогнозы, а занимаются аналитикой настоящие профессионалы и эксперты в своем деле. Как говорится, если что-то делаешь, то делай это качественно.

Виды спорта и его популярность

Никто никогда не скрывал, что прогнозы делают для большой аудитории, поэтому события и виды спорта подбираются согласно спросу. На сегодня самым популярным видом спорта является футбол. Навряд ли кто-то удивился. Каждый парень во дворе мечтал стать как его кумир, поэтому любовь была привита к нему с самого детства. Они же и продолжают следить за ним. Так что прогнозов на футбол делается большое количество. Особенно привлекают большие матчи, ведь уровень запросов по ним будет просто космический.

Хоккей всегда тягался с футболом за звание самого популярного вида спорта, но по итогу начал сдавать позиции. Однако, прогнозы на матчи чемпионата мира собирают огромное количество внимания. Поэтому букмекерские конторы стараются дать информацию, а следом предлагают решение, как ей воспользоваться.

Как бы странно не звучало, но бронзу берет именно теннис. Популярность обусловлена тем, что хоть где-то российские спортсмены радуют и борятся за лидирующие места. Так еще и Даниил Медведев рекламирует продукт Тинькофф Банка. Все довольно просто.

Баскетбол начал сбавлять обороты, а его популярность в России после 2008 года начала снижаться. Лишь матчи НБА и Евролиги спасают прогнозы на данный вид спорта от забвения.

Эпилог

Мы разместили виды спорта согласно рейтингу и статистики популярности, чтобы понять, кто же лидирует у прогнозистов и букмекерских конторах. Было все изначально предельно понятно, лишь теннис и баскетбол удивили. Букмекерские конторы делают специально прогнозы на спорт, только на популярные события, чтобы привлечь новую аудиторию в свои ряды. Так что как и большинство бизнесменов они преследуют свои корыстные цели.

Источник: https://cappers.pro/