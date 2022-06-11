Как установить на телефон мобильное приложение 1хСтавка

Букмекерская контора 1хСтавка является одним из самых популярных отечественных операторов по приему ставок на спорт. Заключать пари можно как в наземных пунктах приема ставок, так и в режиме онлайн, что, кстати, гораздо удобнее. Игроки могут совершать прогнозы с помощью персонального компьютера или программы, установленной на телефон. Как скачать мобильное приложение 1хСтавка, — рассказывает эксперт в области беттинга спортивный ресурс Bonus-Betting.

Краткий обзор на мобильное приложение 1хСтавка

Каждый выбирает для себя тот вариант заключения пари, который ему удобен. И в этом вопросе букмекерская контора 1хСтавка предоставляет полную свободу своим клиентам: они могут делать ставки как в режиме онлайн, так и в оффлайн. Другое дело, что в связи с прогрессом информационных технологий, большая часть повседневных сервисов перекочевала в наши мобильные телефоны, тем самым, намного упростив жизнь.

Компания 1хСтавка всегда ориентируется на главные запросы своих игроков, поэтому и разработала мобильное приложение БК. Программа доступна как для держателей устройств, которые поддерживают операционную систему Андроид, так и для тех, у кого подключена ОС iOS.

Само же приложение ничем не отличается от наполнения официального сайта букмекерской конторы 1хСтавка. Просто другая визуализация. А так, как утверждают разработчики, в программе можно найти:

Широкий выбор спортивных событий. В приложении представлено более 30 видов разных дисциплин.

Быстрый доступ к Лайв-ставкам.

Бесплатные онлайн-трансляции на все виды спортивных соревнований.

Набор эксклюзивных акционных предложений.

Легкий вывод выигрышей.

Оперативная служба поддержки.

Как скачать мобильное приложение 1хСтавка

Давайте подробнее рассмотрим, каким способом можно скачать мобильное приложение 1хСтавка. Компания предлагает несколько способов:

Игрок может зайти, в зависимости от операционной системы, установленной на телефоне, в App Store (для iOS) или Play Market (для Андроида), ввести в поисковике «1хСтавка приложение» и скачать программу.

Ссылку на приложение можно найти на официальном сайте компании, которая находится под иконкой мобильного телефона в шапке.

Там же можно ввести актуальный номер мобильного телефона и получить в сообщении ссылку на скачивание.

Либо же отсканировать QR-код.

У игроков, которые пользуются телефонами с ОС Андроид, могут возникнуть некоторые сложности с установкой. Поэтому публикуем подробную инструкцию, как скачать приложение 1хСтавка на Android:

Выберите любой из предложенных выше способов скачивания мобильного приложения 1хСтавка. В отобразившемся на телефоне уведомлении кликните кнопку «Загрузить». Откройте мобильные настройки. Вам нужен раздел «Установка неизвестных приложений». Разрешите это действие, сдвинув ползунок вправо. Затем нажмите на скачанный файл. Нажмите кнопку «Установить». Готово! Откройте приложение и наслаждайтесь игрой.

Кстати, если вы еще не успели пройти регистрацию на сайте 1хСтавка, то вы можете после загрузки приложения создать игровой аккаунт, указав в регистрационной анкете специальный промокод, который позволит получить приветственное вознаграждение на счет. Напомним, что данное предложение актуально только для новых клиентов букмекерской конторы.