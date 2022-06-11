Как установить на телефон мобильное приложение 1хСтавка

Букмекерская контора 1хСтавка является одним из самых популярных отечественных операторов по приему ставок на спорт. Заключать пари можно как в наземных пунктах приема ставок, так и в режиме онлайн, что, кстати, гораздо удобнее. Игроки могут совершать прогнозы с помощью персонального компьютера или программы, установленной на телефон. Как скачать мобильное приложение 1хСтавка, — рассказывает эксперт в области беттинга спортивный ресурс Bonus-Betting.
Краткий обзор на мобильное приложение 1хСтавка
Каждый выбирает для себя тот вариант заключения пари, который ему удобен. И в этом вопросе букмекерская контора 1хСтавка предоставляет полную свободу своим клиентам: они могут делать ставки как в режиме онлайн, так и в оффлайн. Другое дело, что в связи с прогрессом информационных технологий, большая часть повседневных сервисов перекочевала в наши мобильные телефоны, тем самым, намного упростив жизнь.
Компания 1хСтавка всегда ориентируется на главные запросы своих игроков, поэтому и разработала мобильное приложение БК. Программа доступна как для держателей устройств, которые поддерживают операционную систему Андроид, так и для тех, у кого подключена ОС iOS.
Само же приложение ничем не отличается от наполнения официального сайта букмекерской конторы 1хСтавка. Просто другая визуализация. А так, как утверждают разработчики, в программе можно найти:
- Широкий выбор спортивных событий. В приложении представлено более 30 видов разных дисциплин.
- Быстрый доступ к Лайв-ставкам.
- Бесплатные онлайн-трансляции на все виды спортивных соревнований.
- Набор эксклюзивных акционных предложений.
- Легкий вывод выигрышей.
- Оперативная служба поддержки.
Как скачать мобильное приложение 1хСтавка
Давайте подробнее рассмотрим, каким способом можно скачать мобильное приложение 1хСтавка. Компания предлагает несколько способов:
- Игрок может зайти, в зависимости от операционной системы, установленной на телефоне, в App Store (для iOS) или Play Market (для Андроида), ввести в поисковике «1хСтавка приложение» и скачать программу.
- Ссылку на приложение можно найти на официальном сайте компании, которая находится под иконкой мобильного телефона в шапке.
- Там же можно ввести актуальный номер мобильного телефона и получить в сообщении ссылку на скачивание.
- Либо же отсканировать QR-код.
У игроков, которые пользуются телефонами с ОС Андроид, могут возникнуть некоторые сложности с установкой. Поэтому публикуем подробную инструкцию, как скачать приложение 1хСтавка на Android:
- Выберите любой из предложенных выше способов скачивания мобильного приложения 1хСтавка.
- В отобразившемся на телефоне уведомлении кликните кнопку «Загрузить».
- Откройте мобильные настройки. Вам нужен раздел «Установка неизвестных приложений». Разрешите это действие, сдвинув ползунок вправо.
- Затем нажмите на скачанный файл.
- Нажмите кнопку «Установить».
- Готово! Откройте приложение и наслаждайтесь игрой.
Кстати, если вы еще не успели пройти регистрацию на сайте 1хСтавка, то вы можете после загрузки приложения создать игровой аккаунт, указав в регистрационной анкете специальный промокод, который позволит получить приветственное вознаграждение на счет. Напомним, что данное предложение актуально только для новых клиентов букмекерской конторы.