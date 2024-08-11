Как выбрать стол для игры в покер

Главное достоинство игры в онлайн покер заключается в том, что вы сами выбираете стол для игры, который можете покинуть в любое время. С реальным же покером в казино связан ряд трудностей и недостатков, с которыми большинство онлайн игроков мириться не желает. Но, играя в онлайн покер, многие новички сталкиваются с такой проблемой, как выбор стола. О решении данной проблемы и пойдет речь в этой статье.

Если за столом собирается опытные игроки, вам лучше его покинуть и отправиться учиться. То же следует делать, если вас дразнят, мешают сосредоточиться на игре несколько игроков. Вы играете ради выигрыша – помните об этом. Ни в коем случае не идите на поводу у собственного азарта, если он мешает вам побеждать.

Для более удачного выбора стола в GGPokerOk, важно обращать внимание на средний размер пота. Не нужно совершать распространенную ошибку и выбирать стол с самым большим размером среднего пота. Для оказания давления на других игроков, используйте блеф. Так вы увеличите свои шансы на выигрыш. Если играть только с сильными картами, вы будете выигрывать примерно 1 раздачу из 10, и соперники очень быстро адаптируются к вашему стилю игры. Вы должны научиться выигрывать с не самой лучшей рукой, вынуждая соперников сбрасывать карты.

Лучшим выбором будет стол со средним размером пота, равного 8-10 большим блайндам. За такими столами обычно сидят игроки самого разного ранга, и вы можете тренироваться и повышать свое мастерство. Если за столом присутствуют 1-2 игрока, которые постоянно смотрят флоп, а также несколько тайтовых игроков, сбрасывающих все руки, кроме лучших пар, то этот стол можно считать идеальным. Играть против коллеров можно со средней рукой, но будьте внимательны, если такой игрок объявляет рейз. Помните, что вы всегда можете сыграть на реальные деньги. За счет любимого развлечения можно неплохо увеличить свой бюджет.

Самая выгодная стратегия при уменьшении среднего банка – блеф, т.к. большинство игроков стараются сбрасывать на префлопе. Вы также можете использовать это в свою пользу. Разработайте собственный стиль на основе этих основных игровых принципах, и вы непременно станете «акулой» покера!