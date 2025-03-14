Как заказать тестирование ПО: пошаговое руководство

В современном мире программное обеспечение (ПО) играет ключевую роль в работе большинства компаний. Однако перед выпуском на рынок важно убедиться, что продукт соответствует требованиям, не содержит критических ошибок и обладает высоким уровнем производительности. Именно для этого проводится тестирование ПО. Разберёмся, как правильно тестирование по заказать и на что обратить внимание при выборе подрядчика.

Зачем нужно тестирование ПО?

Тестирование ПО помогает выявить и устранить ошибки, повысить стабильность системы и обеспечить высокую производительность продукта. Игнорирование тестирования может привести к серьезным проблемам:

Падение производительности или отказ системы.

Уязвимости в безопасности.

Отрицательный пользовательский опыт.

Финансовые потери из-за исправления ошибок после выпуска.

Репутационные риски для компании.

Заказывая тестирование, разработчики получают уверенность в качестве своего продукта и могут избежать множества потенциальных проблем.

Как выбрать компанию для тестирования?

При поиске подрядчика для тестирования программного обеспечения важно учитывать следующие критерии:

Опыт и портфолио. Проверьте, с какими проектами работала компания и насколько её экспертиза соответствует вашим задачам. Методы тестирования. Узнайте, какие виды тестирования предлагает подрядчик (функциональное, нагрузочное, автоматизированное, тестирование безопасности и т. д.). Квалификация специалистов. Ознакомьтесь с уровнем подготовки команды, наличием сертификатов ISTQB и других подтверждающих документов. Отзывы клиентов. Ознакомьтесь с отзывами и кейсами на сайте компании или сторонних ресурсах. Стоимость услуг. Сравните цены с предложениями конкурентов и убедитесь, что стоимость соответствует объёму и качеству предоставляемых услуг.

Процесс заказа тестирования ПО

Процесс заказа тестирования включает несколько этапов, каждый из которых играет важную роль в достижении конечного результата.

1. Определение целей и требований

Прежде чем обращаться в компанию, важно определить:

Какие виды тестирования необходимы?

Какой результат ожидается?

Какие сроки выполнения требуются?

Какой бюджет заложен на тестирование?

2. Обращение в тестировочную компанию

После определения целей можно связаться с подрядчиком. Как правило, процесс начинается с отправки заявки через форму на сайте или звонка в компанию. Например, на сайте iFellow можно оставить заявку и получить консультацию специалистов.

3. Обсуждение деталей и составление ТЗ

На этом этапе обсуждаются ключевые аспекты работы:

Какие тестовые сценарии будут использоваться.

Какие инструменты тестирования применяются.

Как будет организовано взаимодействие с разработчиками.

Какие отчёты и метрики будут предоставлены по итогам тестирования.

4. Проведение тестирования

Команда специалистов выполняет тестирование согласно утверждённому плану. В зависимости от требований клиента могут использоваться различные методики:

Функциональное тестирование — проверка соответствия заявленным требованиям.

— проверка соответствия заявленным требованиям. Нагрузочное тестирование — оценка работы системы при высокой нагрузке.

— оценка работы системы при высокой нагрузке. Автоматизированное тестирование — использование специальных инструментов для ускорения процесса тестирования.

— использование специальных инструментов для ускорения процесса тестирования. Тестирование безопасности — выявление уязвимостей в коде.

— выявление уязвимостей в коде. Юзабилити-тестирование — оценка удобства использования ПО.

5. Анализ результатов и исправление ошибок

По завершении тестирования заказчик получает отчёт с выявленными ошибками и рекомендациями по их устранению. Разработчики вносят исправления, после чего может проводиться повторное тестирование.

6. Финальное тестирование и сдача проекта

После исправления всех ошибок проводится финальная проверка, подтверждающая, что продукт соответствует требованиям и готов к выпуску. Если все тесты успешно пройдены, проект считается завершённым.

Советы по эффективному тестированию

Чтобы процесс тестирования прошёл максимально эффективно, стоит учитывать несколько рекомендаций:

Вовлекайте тестировщиков на ранних этапах разработки.

Регулярно обновляйте тест-кейсы и тестовые сценарии.

Используйте комбинацию ручного и автоматизированного тестирования.

Анализируйте результаты тестирования и вносите корректировки в стратегию.

Поддерживайте тесное взаимодействие между разработчиками и тестировщиками.