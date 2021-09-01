Комплексное продвижение сайта — результативные методы

Раскрутка сайта в поисковой системе похожа на маховое колесо с большим инерционным моментом. Нужно приложить заметное усилие, чтобы ее запустить. Зато работать такое продвижение будет стабильно и долговременно. Этот метод отлично справляется с поставленными задачами — привлечением покупателей, и увеличением продаж.

Чем продвижение сайта в поисковых системах отличается от контекстной рекламы? Такой метод намного дешевле и действеннее для целевой аудитории. Поисковые системы привлекают своих пользователей скоростной выдачей достоверной информации. Они борются за качество этих показателей. Это обосновывает ужесточение отбора сайтов для топ-выдачи.

Факторы ранжирования

Обычный пользователь хочет получить нужную информацию быстро, и без назойливой рекламы. Поисковики привлекают свою аудиторию, стараясь выполнить эти требования. То есть, сайты с бессмысленным наполнением не пройдут через фильтр поисковика. Привести ресурс в соответствие поможет комплекс мер по его улучшению. К механизмам ранжирования сайтов относятся:

Оценка внутреннего наполнения. Это уникальность текстов, скорость загрузки, программный код, наличие мобильной версии, обновления, разметка, семантическое ядро.

Внешняя составляющая. Сюда входит наличие ссылок с других страниц, время их расположения, активность переходов по ссылкам, анализ страниц в социальных сетях.

Поведение целевой аудитории и потенциальных покупателей. Сколько времени проводит пользователь на сайте, его действия на странице, и после ухода с нее. Анализ количества отказов.

Для покупателя важна информационная составляющая. Экспертные тексты без «воды» улучшают поведенческий фактор. Постоянное обновление контента заставит пользователя возвращаться на сайт. Поисковик повышает рейтинг ресурса за счет его развития.

Важные аспекты продвижения

Кроме текстового наполнения, большую роль в продвижении играют активные ссылки на других ресурсах. Чем больше линков, тем популярней сайт. Но положительно расцениваются только «белые» ссылки. Спам в комментариях, покупные, размещенные в неподходящих по тематике местах, на фальшивых сайтах, такие только принесут вред. Поисковые системы распознают обман, и могут заблокировать ресурс.

Важно проработать удобную навигацию по сайту. Вся необходимая информация должна быть доступна пользователю без дополнительных усилий. Иначе страница будет быстро закрыта, это фиксируется как отказ. Поисковик будет снижать позиции сайта в выдаче.