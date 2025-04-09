Лучшие платформы для создания чат-ботов в 2025 году

В 2025 году чат-боты стали стандартным инструментом для автоматизации общения с клиентами, сбора заявок, проведения консультаций и организации автоворонок. Чтобы запустить такого помощника, не обязательно быть программистом — достаточно выбрать подходящий конструктор чат-ботов, подключить нужный мессенджер и собрать сценарий с помощью визуального редактора. Сегодня на рынке представлено множество платформ, но не все из них одинаково удобны и функциональны.

BotMan.pro

Один из самых удобных и многофункциональных сервисов на российском рынке. Подходит для малого и среднего бизнеса, экспертов, агентств, онлайн-школ и интернет-магазинов. Поддерживает Telegram, WhatsApp, ВКонтакте, Facebook Messenger и веб-чат. Все настройки выполняются через визуальный конструктор без кода.

Преимущества:

– Полностью русскоязычный интерфейс

– Подключение мессенджеров за 2–3 минуты

– Визуальный редактор сценариев: сообщения, кнопки, формы, условия

– Поддержка логики: фильтры, теги, переменные, таймеры

– Интеграции с amoCRM, Bitrix24, Google Таблицы, Webhook

– Готовые шаблоны: заявки, консультации, мини-курсы, продажи

– Возможность запускать рассылки и автоворонки

– Уведомления менеджерам в Telegram или на email

– Бесплатный тариф и простая система оплаты

BotMan — это универсальный конструктор чат-ботов, с которым можно запустить полноценную систему взаимодействия с клиентами за 1 день. Подходит для Telegram и других каналов, работает стабильно, легко настраивается, даёт гибкость и не требует навыков программирования.

SendPulse Chatbots

Платформа входит в экосистему SendPulse, объединяющую email, push, SMS и чат-ботов. Поддерживает Telegram, Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp. Подходит для маркетологов, которые уже используют другие инструменты SendPulse.

Преимущества:

– Интеграция с email и SMS-рассылками

– Автоворонки по действиям пользователя

– Возможность сегментации

– Простой визуальный редактор

Недостатки:

– Менее гибкая логика по сравнению с BotMan

– Бесплатный тариф ограничен по количеству сообщений

– Интерфейс перегружен для простых задач

Подходит тем, кто хочет объединить несколько каналов маркетинга на одной платформе, но для быстрого запуска и глубокого сценарного построения лучше использовать специализированные решения.

BotHelp

Платформа для создания ботов в Telegram и ВКонтакте. Удобна для экспертов, блогеров и малого бизнеса. Простая настройка, быстрый запуск, минимум лишних функций.

Преимущества:

– Понятный интерфейс

– Быстрый запуск

– Удобные шаблоны

– Поддержка массовых рассылок

Недостатки:

– Нет поддержки WhatsApp и Facebook

– Ограниченные интеграции

– Меньше возможностей для сложной логики

BotHelp подойдёт тем, кто делает первые шаги и хочет протестировать простые сценарии. Для масштабной автоматизации может не хватить гибкости.

ManyChat

Одна из самых известных международных платформ. Поддерживает Facebook Messenger, Instagram, Telegram, WhatsApp и SMS. Основной фокус — на e-commerce и англоязычную аудиторию.

Преимущества:

– Гибкий редактор

– Поддержка карточек товаров, оплаты, квизов

– Интеграции с Shopify, Stripe, CRM

– Автоматизация по действиям клиента

Недостатки:

– Интерфейс на английском

– Высокая стоимость продвинутых тарифов

– Избыточность для простых проектов

ManyChat подойдёт для крупных интернет-магазинов и агентств, работающих на международном рынке. В России чаще используется Telegram, и для него есть более адаптированные платформы.

Flow XO

Продвинутый конструктор с акцентом на сложную логику, интеграции и работу с API. Поддерживает Telegram, Facebook Messenger, веб-чат, Slack.

Преимущества:

– Высокая гибкость

– Поддержка Webhook и API

– Интеграции через Zapier

Недостатки:

– Интерфейс только на английском

– Требуются технические знания

– Нет шаблонов для быстрого запуска

Flow XO — это мощный инструмент для IT-специалистов. Бизнесу без технической команды будет сложно использовать его возможности на 100%.

Как выбрать платформу

Если вы ищете конструктор чат-ботов для Telegram, WhatsApp и других каналов, ориентируйтесь на следующие критерии:

– Русскоязычный интерфейс и поддержка

– Визуальный редактор без кода

– Поддержка логики, фильтров, условий, переменных

– Интеграции с CRM, таблицами и мессенджерами

– Готовые шаблоны и простота запуска

– Уведомления и аналитика

– Прозрачная ценовая политика

При написании статьи частично задействована информация с сайта botman.pro — платформы и сервисы ботов

Дата публикации: 21 апреля 2022 года