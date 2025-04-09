Лучшие платформы для создания чат-ботов в 2025 году

В 2025 году чат-боты стали стандартным инструментом для автоматизации общения с клиентами, сбора заявок, проведения консультаций и организации автоворонок. Чтобы запустить такого помощника, не обязательно быть программистом — достаточно выбрать подходящий конструктор чат-ботов, подключить нужный мессенджер и собрать сценарий с помощью визуального редактора. Сегодня на рынке представлено множество платформ, но не все из них одинаково удобны и функциональны.
BotMan.pro
Один из самых удобных и многофункциональных сервисов на российском рынке. Подходит для малого и среднего бизнеса, экспертов, агентств, онлайн-школ и интернет-магазинов. Поддерживает Telegram, WhatsApp, ВКонтакте, Facebook Messenger и веб-чат. Все настройки выполняются через визуальный конструктор без кода.
Преимущества:
– Полностью русскоязычный интерфейс
– Подключение мессенджеров за 2–3 минуты
– Визуальный редактор сценариев: сообщения, кнопки, формы, условия
– Поддержка логики: фильтры, теги, переменные, таймеры
– Интеграции с amoCRM, Bitrix24, Google Таблицы, Webhook
– Готовые шаблоны: заявки, консультации, мини-курсы, продажи
– Возможность запускать рассылки и автоворонки
– Уведомления менеджерам в Telegram или на email
– Бесплатный тариф и простая система оплаты
BotMan — это универсальный конструктор чат-ботов, с которым можно запустить полноценную систему взаимодействия с клиентами за 1 день. Подходит для Telegram и других каналов, работает стабильно, легко настраивается, даёт гибкость и не требует навыков программирования.
SendPulse Chatbots
Платформа входит в экосистему SendPulse, объединяющую email, push, SMS и чат-ботов. Поддерживает Telegram, Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp. Подходит для маркетологов, которые уже используют другие инструменты SendPulse.
Преимущества:
– Интеграция с email и SMS-рассылками
– Автоворонки по действиям пользователя
– Возможность сегментации
– Простой визуальный редактор
Недостатки:
– Менее гибкая логика по сравнению с BotMan
– Бесплатный тариф ограничен по количеству сообщений
– Интерфейс перегружен для простых задач
Подходит тем, кто хочет объединить несколько каналов маркетинга на одной платформе, но для быстрого запуска и глубокого сценарного построения лучше использовать специализированные решения.
BotHelp
Платформа для создания ботов в Telegram и ВКонтакте. Удобна для экспертов, блогеров и малого бизнеса. Простая настройка, быстрый запуск, минимум лишних функций.
Преимущества:
– Понятный интерфейс
– Быстрый запуск
– Удобные шаблоны
– Поддержка массовых рассылок
Недостатки:
– Нет поддержки WhatsApp и Facebook
– Ограниченные интеграции
– Меньше возможностей для сложной логики
BotHelp подойдёт тем, кто делает первые шаги и хочет протестировать простые сценарии. Для масштабной автоматизации может не хватить гибкости.
ManyChat
Одна из самых известных международных платформ. Поддерживает Facebook Messenger, Instagram, Telegram, WhatsApp и SMS. Основной фокус — на e-commerce и англоязычную аудиторию.
Преимущества:
– Гибкий редактор
– Поддержка карточек товаров, оплаты, квизов
– Интеграции с Shopify, Stripe, CRM
– Автоматизация по действиям клиента
Недостатки:
– Интерфейс на английском
– Высокая стоимость продвинутых тарифов
– Избыточность для простых проектов
ManyChat подойдёт для крупных интернет-магазинов и агентств, работающих на международном рынке. В России чаще используется Telegram, и для него есть более адаптированные платформы.
Flow XO
Продвинутый конструктор с акцентом на сложную логику, интеграции и работу с API. Поддерживает Telegram, Facebook Messenger, веб-чат, Slack.
Преимущества:
– Высокая гибкость
– Поддержка Webhook и API
– Интеграции через Zapier
Недостатки:
– Интерфейс только на английском
– Требуются технические знания
– Нет шаблонов для быстрого запуска
Flow XO — это мощный инструмент для IT-специалистов. Бизнесу без технической команды будет сложно использовать его возможности на 100%.
Как выбрать платформу
Если вы ищете конструктор чат-ботов для Telegram, WhatsApp и других каналов, ориентируйтесь на следующие критерии:
– Русскоязычный интерфейс и поддержка
– Визуальный редактор без кода
– Поддержка логики, фильтров, условий, переменных
– Интеграции с CRM, таблицами и мессенджерами
– Готовые шаблоны и простота запуска
– Уведомления и аналитика
– Прозрачная ценовая политика
При написании статьи частично задействована информация с сайта botman.pro — платформы и сервисы ботов
Дата публикации: 21 апреля 2022 года