Особенности прогнозирования хоккейных матчей

Ставки на хоккей популярны среди клиентов букмекерских контор. Это динамичный вид спорта, за что его обожают любители ставок. Прогнозы на хоккей сегодня, когда в футболе зимнее затишье, выходят на первый план и по популярности превосходят все остальные дисциплины.

В прематче ставки на самую быструю командную игру радуют высокими котировками. А в лайве интерес к хоккейным баталиям увеличивается в разы. Здесь букмекеры предлагают большое количество уникальных ставок, а также есть возможность ставить на отдельные периоды. Благодаря этому не приходится долго ждать расчета пари.

Любовь бетторов к ставкам на хоккей подогревается наличием надежных и проверенных стратегий. Их применение позволяет увеличить шансы на получение прибыли на дистанции даже новичкам в беттинге. В этой статье рассмотрим особенности прогнозирования хоккейных событий.

Факторы, которые стоит учитывать при предматчевом анализе

Предматчевый анализ играет важную роль в прогнозировании результатов хоккейных матчей. Даже играя в лайве, требуется проводить отбор матчей, подходящих для ставок.

Аналитика хоккейных событий чем то схожа с разбором баскетбольных встреч. Дело в том, что эти дисциплины похожи в организационном плане. Например:

насыщенность календаря и 2-4 матчи в неделю;

5-6 спортсменов от каждой команды играет одновременно;

важность фактора домашней площадки.

Но хоккей и баскетбол имеют один общий недостаток. Найти трансляции игр совсем непросто. Игры показывают только на некоторых каналах, и не всегда удается найти даже матчи топовых европейских чемпионатов. Но если этот недостаток легко исправить с помощью поиска трансляции в интернете или на сайте букмекерской конторы, то на некоторые турниры рангом пониже даже здесь стримов не окажется. Поэтому многое зависит от навыков беттора и от того, насколько он разбирается в конкретном чемпионате.

Главные факторы, которые нужно учитывать при предматчевом анализе:

текущая форма команд;

выступления в последних играх;

история личных встреч;

мотивация;

турнирное положение;

составы и наличие травмированных или дисквалифицированных хоккеистов.

Форма команд

От текущей формы команд многое зависит. В хоккее этот фактор проследить легко. Команды играют часто, и изменения в их потенциале видны сразу. А так как календарь у клубов плотный и насыщенный, просадки в форме спортсменов наступят в любом случае. Главное не упустить момент, когда это начнет сказываться на игре. Как правило, даже лидеры чемпионата переживают просадки на протяжении 3-5 игры, после чего игроки снова могут вернуться на прежний уровень.

Выступления в последних играх

По результатам последних матчей можно не только проследить, в какой форме находится команда, но т отследить некоторые тенденции в игре. Некоторые бетторы обращают внимание на статистические показатели. Одни клубы менее результативны в первом периоде, но активнее играют в остальных, другие же с первых минут стараются сделать комфортный отрыв в счете. Это же касается и других статистических показателей, таких как удаления, фолы, сэйвы и другое.

История личных встреч

На этот фактор всегда стоит обращать внимание. У команд есть любимые соперники и те, с которыми исторически сложно играть. Даже если это встреча фаворита с клубом из нижней части турнирной таблицы. Особенное внимание следует обращать на дерби.

Мотивация и турнирное положение

Игра команд во многом зависит от того, насколько важен матч. Например, фаворит, заранее решивший вопрос выхода в плей-офф, может проиграть явному аутсайдеру, которые ведет борьбу за проход в дальнейший круг соревнований.