Продвижение нового сайта

Продвижение нового сайта

Новый сайт необходимо грамотно продвигать для привлечения новых посетителей и увеличения трафика. Сделать это не всегда просто. Требуется определиться со стратегией, проанализировать страницы конкурентов, определить целевую аудиторию, а также решить, с какой поисковой системой работать в приоритете. Мы расскажем о критериях молодости веб-ресурсов, а также методах быстрой и успешной раскрутки.

Когда сайт считается молодым

Веб-ресурс считается новым, если:

  • у его домена возраст меньше 12 месяцев – отсчет начинается с даты индексации первой странички;
  • наблюдается низкая посещаемость;
  • отсутствует ссылочная масса (то есть, нет ссылок с других web-ресурсов).

Молодой сайт не выводится в ТОП поисковых систем. Чтобы это произошло, нужно уделить внимание его продвижению.

Перед началом раскрутки

Поисковое продвижение сайтов akudinov.ru/kompleksnoe-prodvizhenie-sajtov/prodvizhenie-molodyh-sajtov – сложное и весьма специфичное занятие. Сначала придется проделать много аналитических действий и оптимизации ресурса.

В первую очередь требуется обратить внимание на:

  • СЕО-оптимизацию;
  • поведенческие факторы;
  • качество и уникальность контента;
  • сбор семантики;
  • сайты конкурентов;
  • целевую аудиторию.

Важно грамотно выбрать поисковую систему в качестве приоритетной. Google больше ориентирована на информационные ресурсы, Yandex – на коммерческие предложения и русскоговорящих пользователей.

Как быстрее достичь первых результатов для молодого сайта

Продвижение нового сайта

Новые веб-ресурсы лучше всего выводить в ТОП поисковых систем SEO-продвижением. Оно требует минимум затрат и является доступным.

В качестве стратегий продвижения новых сайтов используются следующие приемы:

  • использавние менее конкурентых запросов;
  • написание статей для блога.

Упор рекомендуется делать на:

  • начальные и информационные запросы;
  • сбор минус-слов;
  • поиск синонимов при составлении семантического ядра.

Google больше подходит для новых web-страничек, благодаря своим лояльным фильтрам.

Основные фильтры ПС Яндекс

ПС Yandex работает с большим количеством фильтров. Основными считаются:

  • переспам;
  • переоптимизация;
  • «Баден-Баден»;
  • минусинск;
  • ссылочный взрыв;
  • непот.

Разобравшись в них, можно за несколько месяцев вывести страницу на первые страницы поисковика! Результат наложения фильтров особенно заметен для ресуров, имевших хорошие позиции. В результате наложения фильтра ресурс теряет их при этом основные конкуренты остаются в ТОПе.

Заработок в Интернете — 31. 07. 2020

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