Продвижение нового сайта
Новый сайт необходимо грамотно продвигать для привлечения новых посетителей и увеличения трафика. Сделать это не всегда просто. Требуется определиться со стратегией, проанализировать страницы конкурентов, определить целевую аудиторию, а также решить, с какой поисковой системой работать в приоритете. Мы расскажем о критериях молодости веб-ресурсов, а также методах быстрой и успешной раскрутки.
Когда сайт считается молодым
Веб-ресурс считается новым, если:
- у его домена возраст меньше 12 месяцев – отсчет начинается с даты индексации первой странички;
- наблюдается низкая посещаемость;
- отсутствует ссылочная масса (то есть, нет ссылок с других web-ресурсов).
Молодой сайт не выводится в ТОП поисковых систем. Чтобы это произошло, нужно уделить внимание его продвижению.
Перед началом раскрутки
Поисковое продвижение сайтов akudinov.ru/kompleksnoe-prodvizhenie-sajtov/prodvizhenie-molodyh-sajtov – сложное и весьма специфичное занятие. Сначала придется проделать много аналитических действий и оптимизации ресурса.
В первую очередь требуется обратить внимание на:
- СЕО-оптимизацию;
- поведенческие факторы;
- качество и уникальность контента;
- сбор семантики;
- сайты конкурентов;
- целевую аудиторию.
Важно грамотно выбрать поисковую систему в качестве приоритетной. Google больше ориентирована на информационные ресурсы, Yandex – на коммерческие предложения и русскоговорящих пользователей.
Как быстрее достичь первых результатов для молодого сайта
Новые веб-ресурсы лучше всего выводить в ТОП поисковых систем SEO-продвижением. Оно требует минимум затрат и является доступным.
В качестве стратегий продвижения новых сайтов используются следующие приемы:
- использавние менее конкурентых запросов;
- написание статей для блога.
Упор рекомендуется делать на:
- начальные и информационные запросы;
- сбор минус-слов;
- поиск синонимов при составлении семантического ядра.
Google больше подходит для новых web-страничек, благодаря своим лояльным фильтрам.
Основные фильтры ПС Яндекс
ПС Yandex работает с большим количеством фильтров. Основными считаются:
- переспам;
- переоптимизация;
- «Баден-Баден»;
- минусинск;
- ссылочный взрыв;
- непот.
Разобравшись в них, можно за несколько месяцев вывести страницу на первые страницы поисковика! Результат наложения фильтров особенно заметен для ресуров, имевших хорошие позиции. В результате наложения фильтра ресурс теряет их при этом основные конкуренты остаются в ТОПе.