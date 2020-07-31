Продвижение нового сайта

Новый сайт необходимо грамотно продвигать для привлечения новых посетителей и увеличения трафика. Сделать это не всегда просто. Требуется определиться со стратегией, проанализировать страницы конкурентов, определить целевую аудиторию, а также решить, с какой поисковой системой работать в приоритете. Мы расскажем о критериях молодости веб-ресурсов, а также методах быстрой и успешной раскрутки.

Когда сайт считается молодым

Веб-ресурс считается новым, если:

у его домена возраст меньше 12 месяцев – отсчет начинается с даты индексации первой странички;

наблюдается низкая посещаемость;

отсутствует ссылочная масса (то есть, нет ссылок с других web-ресурсов).

Молодой сайт не выводится в ТОП поисковых систем. Чтобы это произошло, нужно уделить внимание его продвижению.

Перед началом раскрутки

Поисковое продвижение сайтов akudinov.ru/kompleksnoe-prodvizhenie-sajtov/prodvizhenie-molodyh-sajtov – сложное и весьма специфичное занятие. Сначала придется проделать много аналитических действий и оптимизации ресурса.

В первую очередь требуется обратить внимание на:

СЕО-оптимизацию;

поведенческие факторы;

качество и уникальность контента;

сбор семантики;

сайты конкурентов;

целевую аудиторию.

Важно грамотно выбрать поисковую систему в качестве приоритетной. Google больше ориентирована на информационные ресурсы, Yandex – на коммерческие предложения и русскоговорящих пользователей.

Как быстрее достичь первых результатов для молодого сайта

Новые веб-ресурсы лучше всего выводить в ТОП поисковых систем SEO-продвижением. Оно требует минимум затрат и является доступным.

В качестве стратегий продвижения новых сайтов используются следующие приемы:

использавние менее конкурентых запросов;

написание статей для блога.

Упор рекомендуется делать на:

начальные и информационные запросы;

сбор минус-слов;

поиск синонимов при составлении семантического ядра.

Google больше подходит для новых web-страничек, благодаря своим лояльным фильтрам.

Основные фильтры ПС Яндекс

ПС Yandex работает с большим количеством фильтров. Основными считаются:

переспам;

переоптимизация;

«Баден-Баден»;

минусинск;

ссылочный взрыв;

непот.

Разобравшись в них, можно за несколько месяцев вывести страницу на первые страницы поисковика! Результат наложения фильтров особенно заметен для ресуров, имевших хорошие позиции. В результате наложения фильтра ресурс теряет их при этом основные конкуренты остаются в ТОПе.