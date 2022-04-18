Продвижение ваших сайтов – зачем это нужно Вам?

Если у Вашей компании есть свой сайт – это означает, что у Вас есть масса дополнительных возможностей для: интернет-рекламы своих услуг и товаров, продвижения Вашей компании в сети, значительного повышения узнаваемости Вашего бренда… Но эти возможности абсолютно не реализованы в полной мере, пока никто не работает над продвижением Вашего сайта в сети.Продвижение сайта (или SEO) – это востребованная услуга, которая поможет Вам привлечь заинтересованных в Ваших товарах клиентов. Это те люди, которые уже сейчас набирают в поисковике наименование Вашего товара или услуги. Но попадут ли они к Вам на веб-ресурс по результатам органического поиска? Станут ли они Вашими клиентами, или уйдут к конкурентам, которые уже заказали продвижение своего онлайн-ресурса?

Отчего это зависит?

Необходимо работать над тем, чтобы набирая в поисковике запрос, который соответствует Вашему товару или услуге, люди попадали бы именно на Ваш сайт. Для этого необходимо, чтобы он выходил на первые места поисковых систем, по продающим запросам. Чем лучше сделан и прорекламирован ресурс, чем лучше организовано его продвижение — тем выше Ваше место в результатах поиска, тем больше потенциальных клиентов знает о Вас. Если Ваш сайт еще не находится на первом месте по результатам продающих запросов, то самое время исправить это.

Итак, у Вас есть ресурс, предлагающий товары и услуги Вашей компании. Насколько эффективно его продвижение?

Сайт – уникальная возможность для рекламы компании и ее услуг и товаров. Сегодня все больше товаров и услуг пользователи ищут с помощью поисковых интернет-машин – это удобно, быстро и просто. Наверняка Вы сами были в их числе, используя поиск, например, Google.

Вводя поисковый запрос в систему, пользователь не воспринимает результаты поиска как рекламу. Для него это просто информация, совет поисковой машины. Поисковым сайтам доверяют больше, чем прямым рекламным сообщениям. Именно поэтому эффективность продвижения сайтов в Израиле превосходит многие классические методы – рекламу в СМИ, на TV и радио. Пользователь, пришедший по поисковому запросу – уже Ваш потенциальный клиент. Он заранее заинтересован в Вашей услуге или продукте. Продвижение сайта обеспечивает привлечение именно Вашей целевой аудитории, а потому — это эффективно и выгодно: стоимость одного контакта здесь ниже, чем при других способах рекламы.