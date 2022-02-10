Профессионалы высокого уровня необходимы в любой сфере. Именно поэтому, работодатели профильных компаний, а также — организаций, которые имеют значительный статус в своем направлении деятельности, часто формируют внушительный список требований к кандидатам. Не обошла такая тенденция стороной и финансовый рынок.

Чтобы стать финансовым специалистом высокого уровня, понадобится не только получить профильное образование, но и регулярно обновлять и расширять собственные знания. Это позволит идти в ногу со временем, а также — претендовать на более престижные вакансии. Поэтому многие финансовые специалисты, менеджеры и руководители финансовых отделов, рассматривают возможность обучения, для прохождения тестирования CFA https://www.hocktraining.com/cfa. Сегодня такую возможность предоставляет программа HOCK Training.

Особенности

Сертификат типа CFA является одним из приоритетных среди работодателей не только на территории Российской Федерации, но и за ее пределами. Он включает в себя ряд тестов, ориентированных на базе наиболее актуальных вопросов и аспектов, связанных с финансовой деятельностью. Именно поэтому, появление сертификата типа CFA в резюме кандидата, является значительным преимуществом, которое в разы увеличивает вероятность одобрения конкретной кандидатуры на различные должности, связанные с ведением финансовых вопросов, даже при небольшом практичном опыте.

Стоит отметить, что прохождение тестирования CFA требует глубоких знаний в сфере финансов. Именно поэтому, многие специалисты годами проходят подготовку к сертификации. Чтобы получить корректную подготовку за более короткий срок, а также — значительно увеличить шансы на прохождение тестирования, многие обращаются к программе HOCK Training.

Преимущества

На сегодняшний день, программа HOCK Training пользуется значительной популярностью, поскольку выделяется среди альтернативных предложений рядом преимуществ: